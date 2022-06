Dave Bautista celebra il Pride Month omaggiando sua mamma lesbica: “Sono orgoglioso di lei”

2 min. di lettura

53enne ex wrestler statunitense ormai prestato a tempo pieno alla recitazione, Dave Bautista ha voluto celebrare il Pride Month celebrando sua mamma, lesbica dichiarata.

Bautista, che interpreta il gigantesco Drax nei Guardiani della Galassia della Marvel, ha condiviso su Instagram una foto che lo ritrae con un’attillata t-shirt arcobaleno con sopra scritto “Be You“. Aggiungendo questo messagio: “Sono sempre stato orgoglioso di chi fosse mia madre, perché lei era sempre orgogliosa di ciò che era. Alla facciaccia loro, fottitene se non gli piaci, senza rimorsi, siate orgogliosi. E suo figlio ha prestato [sic] attenzione. SIATE FORTI, SIATE ORGOGLIOSI, SIATE VOI”, con hashtag a traino a dir poco perfetto: #ProudSonofaLesbian. Ovvero Orgoglioso Figlio di una Lesbica.

Non è la prima volta che Bautista si espone a favore dei diritti LGBQ+. Nel 2016 si era scagliato contro il pugile Manny Pacquiao, che aveva citato un passaggio della Bibbia in cui si dice che i gay andrebbero giustiziati. “Mia madre è lesbica, non me ne frega un ca**o di quel che dice questa merda. Non penso che sia divertente”, disse nel corso di un’intervista a TMZ.

Nel 2019 Dave tornò a difendere sua mamma, rispondendo ad un vescovo che chiedeva ai cattolici di non celebrare il Pride a causa della sua influenza dannosa sui bambini. “Mia madre è lesbica. Penso di essere cresciuto bene”, replicò Bautista, presto di nuovo negli abiti di Drax con Guardiani della Galassia Vol. 3, la cui uscita è prevista per maggio 2023, e ancor prima in Thor: Love and Thunder, in sala a metà luglio del 2022.

