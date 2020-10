Ho provato Fusho, dark kitchen trendy di Milano. Ecco com’è andata

Fusho, a Milano. Se ne parla un sacco: una dark kitchen (ossia un ristorante con servizio di sola consegna) che ha reso trendy il sushi-burrito, una originale cucina fusion asiatico-messicana.

Uber Eats è il food delivery su Milano che preferiamo in assoluto.

Il servizio di consegna a domicilio è comodo, puntuale e veloce per eccellenza, e ti permette di ordinare in pochi minuti e ricevere in poco tempo il cibo a casa, monitorando in tempo reale la posizione del corriere.

Una società che ti promette e, confermo, ti permette di “ricevere pasti dai tuoi ristoranti preferiti con la stessa velocità con cui richiedi una corsa”.

Ecco come è andata con le pietanze di Fusho.

Il sushi burrito di Fusho Milano: una scoperta che ci ha spiazzato

Breve riassunto: Fusho è un piccolo locale situato nella via principale del quartiere cinese della città, che in pochi anni ha avuto un successo enorme grazie allo spirito imprenditoriale di Davide Croatto e dei suoi soci ma, soprattutto, per merito dell’alta qualità del suo prodotto speciale: il sushi burrito. Che, come detto si può consumare solo tramite delivery o take away.

Come potrai immaginare dal nome, il sushi burrito non è altro che un’interpretazione latino-americana del sushi. Si tratta, in pratica, di un mega rotolone di sushi (una sorta di grande uramaki) che segue la tradizionale forma cilindrica del burrito.

Seppur ci sia nel catalogo online la possibilità di comporre a piacimento il proprio sushi burrito, noi abbiamo voluto andare sul sicuro scegliendo quattro Fusho Special:

un Black Salmon composto da Salmone Norvegese, Daikon, Zucchine, Avocado, mango Fresco, Salsa Teriyaki, Crema di Mango e Riso Nero;

composto da Salmone Norvegese, Daikon, Zucchine, Avocado, mango Fresco, Salsa Teriyaki, Crema di Mango e Riso Nero; due Crunchy , composto da ingredienti quali il Gambero Argentino in Crosta, Guacamole, Teriaki, Radicchio, Avocado e Julienne di Zucchine;

, composto da ingredienti quali il Gambero Argentino in Crosta, Guacamole, Teriaki, Radicchio, Avocado e Julienne di Zucchine; un Karate Tuna composto da Tonno Pinne Gialle, Rucola, Insalata Gentile, Avocado, Daikon, Pepe Rosa e Olio EVO.

In pochi e veloci tap li abbiamo ordinati ed in meno di mezz’ora ci sono arrivati a casa.

Siamo rimasti particolarmente sorpresi non soltanto da come gli ingredienti siano stati ben calibrati all’interno di ogni singolo sushi burrito, ma anche dalla freschezza e prima qualità di essi. Non stiamo, quindi, parlando dei soliti ingredienti da fast-food, bensì di materie prime che si amalgamano alla perfezione tra di esse.

Basta solo un sushi burrito per riempirsi al punto giusto. Non siamo di fronte ad una porzione esigua e questo gustoso rotolone è facilmente digeribile.

Uber Eats è attiva a Milano, Como, Varese, Parma, Bergamo, Brescia, Varese, Torino, Bologna, Reggio Emilia, Rimini, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania

Foto Cover di Ketut Subiyanto da Pexels – l’immagine non rappresenta il cibo ordinato