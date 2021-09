Fedez indossa tacchi Versace, l’odio social si scatena, e Berlusconi nel suo piccolo…

3 minuti di lettura

Fedez indossa scarpe con plateau e tacchi vertiginosi marchio Versace, posta la foto che lo ritrae mano nella mano con sua moglie Chiara Ferragni, tagga Donatella Versace e la rete si divide. Da un lato i fan dei Ferragnez, in delirio per l’ennesima esuberanza del cantante, ormai a proprio agio in bilico sull’onda della fluidità e del faccio ciò che mi pare. Dall’altra gli odiatori seriali, gli haters che nulla risparmiano a qualsiasi libertà fuori dagli stereotipi maschio-centrici, sia essa un attacco dal contenuto politico a proposito del DDL Zan, sia una semplice immagine di puro divertimento liberatorio.

I due Ferragnez avevano introdotto lo scatto con un precedente siparietto video nel quale era Chiara a indossare le scarpe con plateau e tacchi. I due, in piedi una accanto all’altro, davano sfoggio di grande ironia, mostrando una considerevole differenza di altezza, più marcata di quanto non sia già la differenza di centimetri tra moglie e marito. E sia qui ricordato che, a proposito del fatto che Chiara sia una moglie più alta di suo marito Federico (Fedez), i due Ferragnez hanno spesso ironizzato, in quel tormentone simpatico e martellante della coppia che sovverte gli stereotipi di genere. Applausi.

Elodie, Naomi Campbell, Dua Lipa, Lourdes Ciccone, Gigi Hadid, Irina Shayk, Gabriele Esposito, Fedez posta la foto con plateau e tacchi tenendo per mano Chiara. Ed ecco, puntuali, gli haters. “Gli uomini così li schifo. L’uomo deve essere maschio” ha tuonato un utente su Twitter. Subito Fedez ha postato uno screenshot del tweet su Instagram, commentando “Con affetto ma vai a ca*areeee“. Ma torniamo alla foto. Prima di recarsi alla sfilata di Versace per la Milano Fashion Week, che ha visto accorrere alla corte di Donatella celebrità di vario calibro, tra tuttiFedez posta la foto con plateau e tacchi tenendo per mano Chiara. Ed ecco, puntuali, gli haters. “Gli uomini così li schifo. L’uomo deve essere maschio” ha tuonato un utente su Twitter. Subito Fedez ha postato uno screenshot del tweet su Instagram, commentando “Con affetto ma vai a ca*areeee“.

Un altro utente, citando la linea di smalti multi-gender che Fedez ha recentemente lanciato sul mercato, ha collegato i due episodi, scrivendo “Primo step smaltini, secondo step: tacchi, terzo step: HI GUYSSSSS” riferendosi alla modalità con cui solitamente Chiara Ferragni si rivolge ai suoi tredici milioni di follower. Se riusciamo a decifrare l’intento dell’utente, Fedez starebbe pian piano assumendo atteggiamenti cross-gender per compiacere sua moglie (o qualcosa del genere, non sappiamo esattamente cosa sia passato nella testa di questo utente). Ad ogni modo: per noi è una cosa stupenda, una di quelle cose ruotano insieme alle costellazioni dell’amore. Ma non lo è per i soliti odiatori, ecco infatti un altro serial hater che va giù con stereotipi da troll “Mi sa che hai sbagliato cabina armadio… la tua è quella con la sagoma da Uomo“.

Non è mancato il commento di Vittorio Sgarbi, affezionato sparring partner ormai di Fedez, che si è limitato a ironizzare con il siffatto commento: “Quello zoccolo di Fedez”. HAI LETTO? DDL Zan, scontro social tra Chiara Ferragni e Matteo Renzi: "La politica? Che schifo". E lui le chiede un contraddittorio

E ancora, un altro su Facebook individuato da noi in redazione (ma ne potreste trovare a migliaia): “Ci credo che poi tutti i maschi hanno certe tendenze“. Dunque, Fedez avrebbe il gran potere di indurre ondate di conversioni di orientamento affettivo e sessuale grazie a una foto con tacchi e plateau marchiati Versace. Strabiliante, in effetti.