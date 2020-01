Amber Heard, l’ex moglie di Johnny Depp ha una fidanzata

33enne diva di Aquaman, Amber Heard è stata sposata con Johnny Depp per poco più di un anno, prima di accusarlo di violenza, lasciarlo e finirci in tribunale. Ebbene ora l’attrice, da sempre dichiaratamente bisessuale, avrebbe ritrovato la serenità sentimentale. Al fianco di una donna.

Amber è stata infatti paparazzata tra le braccia di Bianca Butti, 38enne direttrice della fotografia. Le due innamorate sono state fotografate mentre si scambiavano un bacio prima di salire a bordo di una Mustang rossa, dopo aver sorseggiato un caffè a San Diego, in California. La coppia era stata vista anche a Palm Springs all’inizio di questa settimana, nel corso di una fuga romantica.

La Butti, che ha ben due film in post-produzione, ha sconfitto un tumore al seno nel 2015, per poi doverlo riaffrontare lo scorso anno. Per quanto riguarda la Heard, abbandonato Depp, con cui è ancora in causa, ha poi avuto una storia con il milionario Elon Musk e una con il regista Andy Muschietti. In passato Amber ha fatto coppia per 4 anni con la fotografa Tasya van Ree.