Dorato, Mahmood omaggia Bugs Bunny nel nuovo singolo

Mahmood continua a sfornare singoli. Dopo Moonlight Popolare, al fianco di Massimo Pericolo, tocca ora a Dorado, featuring Sfera Ebbasta e Feid, artista colombiano che sta scalando le classifiche internazionali con la hit Porfa, di cui ha recentemente pubblicato un remix in collaborazione con J Balvin, Maluma, Nicky Jam, Justin Quiles, Sech. A firmare la produzione è ancora una volta Dardust, che ha firmato molti dei successi di Mahmood.

Per l’artwork di “Dorado”, in uscita venerdì 10 luglio per Island Records, Mahmood ha fortemente voluto al suo fianco Bugs Bunny, nato 80 anni or sono.

Un tesoro nascosto su un’isola deserta …

Un pirata scava per nascondere un baule colmo di gioielli, dalla buca viene fuori un coniglio, lunghe orecchie, occhi vispi, sorriso sornione, ricoperto di gioielli e preziosi monili.

Tutto quello che indossa è DORADO…

Alessandro Mahmoud nasce a Milano nel 1992 da madre italiana e padre egiziano. Gioventù brucGioventùl suo disco d’esordio, dopo aver vinto il Festival di Sanremo nel 2018 con il brano Soldi. Nel 2020 ha pubblicato i singoli Rapide (già disco di platino), Eternantena e Moonlight Popolare (feat. Massimo Pericolo).