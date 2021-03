Ella Hunt di Dickinson fa coming out: “Sono felicemente queer”

2 minuti di lettura

23enne attrice inglese, Ella Hunt interpreta Sue Gilbert in Dickinson, serie Apple Plus arrivata alla sua seconda stagione. Ebbene Ella, che nella serie ha una storia con la Emily Dickinson interpretata da Hailee Steinfeld, ha fatto coming out dalle pagine di SquareMile, per poi esplicitarlo in maniera ancor più netta sui social.

“Adoro il termine queer“, ha inizialmente rivelato l’attrice. “Non penso che riguardi specificamente la sessualità, lo vedo più come una forma di mentalità, che va a potenziare i lati bizzarri e strani di te stesso. Penso che queer sia una bella parola in questo senso. È un atteggiamento. È così che mi identifico con i miei amici a New York”.

Dichiarazione che ha suscitato reazioni contrastanti sui social. Una ragazza le ha fatto notare come l’essere “queer” non sia affatto solo un atteggiamento, ma come abbia risvolti chiari e diretti sull’orientamento sessuale. Ed è qui che Ella ha chiesto scusa: “In realtà sono completamente d’accordo con te, quando l’intervistatore mi ha chiesto direttamente se fossi lesbica mi sono innervosita e ho armeggiato con la risposta (non avendo mai parlato apertamente della mia identità)”.

La 22enne ha poi ribadito di essere “queer e felicemente aperta a riguardo”, festeggiando l’8 marzo con un cinguettio a dir poco esplicito. “Amo le donne“, ripetuto più e più volte.