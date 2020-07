Elton John e Dua Lipa chiedono al governo inglese il divieto totale alle terapie di conversione

In questa lettera si chiede ufficialmente un “divieto reale ed efficace delle terapie di conversione per tutte le persone LGBT+”. Queste terrificanti pratiche, che millantano di poter ‘guarire’ dall’omosessualità, non sono solo inefficaci ma possono anche causare depressione e provocare tentativi di suicidio. Sono già state condannate dalla World Psychiatric Association e bandite in Paesi come Germania, Malta, Ecuador, Brasile e Taiwan. “Theresa May, in qualità di Primo Ministro, aveva promesso nel 2018 di sradicare questa pratica ripugnante”, si legge nella lettera. “E da allora gli inglesi sono rimasti in attesa attesa, in particolare la comunità LGTBIQ +”.

In Spagna quattro comunità autonome hanno vietato queste ‘terapie’, ovvero l’Andalusia, Madrid, Valencia e Aragona, mentre in Italia tutto tace da parte del Governo.

Today we sent a letter to Liz Truss urging for a ban of #ConversionTherapy in the UK. It has been signed by a number of public figures, musicians, MPs and religious leaders who are in agreement: conversion therapy is torture and it has no place in modern Britain. pic.twitter.com/Mvs0DOsb8b

— BanConversionTherapy (@BanCTorg) July 10, 2020