Elton John, adorabile video natalizio con figli e marito

Quattro trasformazioni in pochi secondi, con annessa viralità TikTok. È un Elton John inedito quello apparso ieri sera sui social, con Zachary, nato in California il giorno di Natale del 2010, e Elijah, nato l’11 gennaio 2013, co-protagonisti al fianco di David Furnish.

L’intera famiglia ha abbracciato il periodo natalizio cambiando di abito sulle note di Step Into Christmas, pezzo del baronetto del 1974, con Elton negli abiti di un divertitissimo Babbo Natale e i due figli in quelli di due piccoli Elfi.

Il 73enne cantante inglese, in grado di vincere sei Grammy Award e due Premi Oscar, con oltre 300 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, ha solo pochi giorni fa confermato che al momento non produrrà nuova musica, dopo aver interrotto il “Farewell Yellow Brick Road Tour” causa Covid-19.