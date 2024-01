Un Professore 3 si farà: “In onda nel 2025”. Le prime indiscrezioni di trama

2 min. di lettura

La seconda stagione appena conclusa ha confermato le impressioni avute con la prima. Un Professore, remake italiano della serie spagnola Merlì, è un fenomeno mediatico. L’ultima puntata andata in onda il 21 dicembre ha sfiorato il 25% di share, mentre su RaiPlay l’intera serie è arrivata alle 24 milioni di visualizzazioni. Maria Pia Ammirati, potentissima direttrice di Rai Fiction, ha annunciato a FqMagazine che la scrittura di Un Professore 3 è già partita, definendo la serie “sul solco di Mare Fuori, un fenomeno che passa dai social e arriva alla tv, dove i numeri erano comunque già importanti“.

“Ci sarà la terza stagione, il cast dei protagonisti da Gassman a Pandolfi, da Maupas a Gavino, è confermato. Stiamo scrivendo, gireremo nel 2025 e sempre nel 2025 andrà in onda”, ha precisato Ammirati, mentre lo sceneggiatore Sandro Petraglia, in un’intervista rilasciata a Fanpage.it, ha annunciato che si punterà “molto sui personaggi di Simone, Manuel e Mimmo“. Sul set ritroveremo quindi Damiano Gavino, Nicolas Maupas e Domenico Cuomo, con questi ultimi due al centro di una storia che ha calamitato l’interesse dei fan nel corso della seconda stagione.

“Una relazione tra Simone e Manuel? Non si sa mai. Ormai stiamo diventando i maestri della fluidità”, ha aggiunto Petraglia, che ha poi illustrato il percorso narrativo del personaggio interpretato da Gavino: “Fin dall’inizio dice di essere eterosessuale e noi lo abbiamo pensato come un eterosessuale che ha questa mezza storia con Simone. È una cosa che ferisce anche Simone il fatto che per Manuel sia un’esperienza, mentre per lui sia una storia d’amore importante. È un dolore che lo fa crescere. Con Mimmo, Simone è molto più cauto. Capisce che si sta innamorando, ma cerca di andare con i piedi di piombo. Penso che Manuel sia eterosessuale. È scritto così, lo dice continuamente. Manuel è un personaggio creativo, originale e all’interno della sua creatività e intelligenza, ci sta anche che esplori tutto ciò che può esplorare”.

La storia tra Simone e Manuel che fece esplodere la prima stagione si può quindi definitivamente chiusa? Così parrebbe. Anche perché in Un Professore 2 prende il sopravvento Mimmo: “Ci è venuto naturale raccontare un avvicinamento con Simone. Abbiamo pensato, anche qui, che fosse molto interessante che Mimmo dicesse di avere una ragazza, quindi non svelare dal primo momento al pubblico che sarebbe accaduto qualcosa con Simone. Mimmo si presenta come un ragazzo eterosessuale. Quando si avvicina a Simone dice: “Non stiamo a fare troppi ragionamenti”, si lascia andare all’amore”.

Una storia, quella tra Simone e Mimmo, riassunta da Netflix con un breve video impreziosito da baci e dolci parole. In attesa di Un Professore 3, in onda a fine 2025.

