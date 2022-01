Febbre d’Amore, storica prima proposta di matrimonio egualitario nella soap opera USA – il video

2 minuti di lettura

Alla soglia della 50esima stagione, Febbre d’amore, soap opera ideata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell nel lontanissimo 1973, si è concessa una puntata storica. Nell’episodio andato in onda ieri, Mariah (interpretata da Camryn Grimes) ha chiesto la mano all’amata Tessa (interpretata da Cait Fairbanks), dando così forma al primo fidanzamento tra persone dello stesso sesso della soap CBS. Poche settimane fa, va detto, Tessa si era già proposta a Mariah, ma non in modo tanto romantico come accaduto oggi.

I fan della coppia, affettuosamente soprannominata Teriah, sono chiaramente esplosi dinanzi a questa tanto attesa scena. Tessa e Mariah, tra le altre cose, sono in questo momento l’unica coppia omosessuale a tempo pieno durante il day-time televisivo d’America.

“Abbiamo i copioni mentre giriamo, quindi dopo la prima proposta è stata una sorpresa assistere alla seconda“, ha detto Grimes ad Entertainment Weekly. “Credo che niente potesse essere più appropriato per questi personaggi, che all’interno della coppia si considerano uguali”.

“Non avevo idea che ci sarebbe stata una seconda proposta ad essere onesti!”, ha aggiunto Fairbanks. “La proposta di matrimonio mi ha reso più emotiva perché questa volta non dovevo dire nulla e potevo semplicemente far mio il discorso che Mariah ha fatto! È stato un momento speciale e bellissimo”.

In Italia Febbre d’Amore è stata trasmessa nel 1983 su Italia 1, per poi passare nel 1984 su Rete 4 e nel 1995 su Canale 5 (con il nuovo titolo Amarsi). Nel 1998 la soap è tornata in onda su Rete 4 con il titolo italiano originale, dove è stata trasmessa fino al 30 ottobre 2009 quando la programmazione è stata definitivamente interrotta a causa dei bassi ascolti se relazionati agli alti costi.

