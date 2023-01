Perché “Power Bottom” e “Dom Top” sono in tendenza su Twitter

0:00 Ascolta l'articolo

Se siete su Twitter e siete queer, avrete sicuramente notato che negli ultimi giorni “Power Bttm” e “Vers Top” sono finiti in tendenza mondiale. Tutta colpa, si fa per dire, di un trend che ha preso piede ovunque, Italia compresa, con migliaia di utenti che hanno replicato al quesito “What vibes do I give off?“.

A seguire un elenco con diversi ruoli sessuali associati a determinati colori, comprendente definizioni come “Dom Top”, “Top”, “Vers Top”, “Vers”, “Vers Bttm”, “Bttm”, “Power Bttm” e “Sub Bttm”. Ovvero “Attivo dominante”, “Attivo”, “Versatile attivo”, “Versatile”, “Versatile passivo”, “Passivo”, “Passivo dominante” e “Passivo sottomesso”.

Su Twitter è esploso il solito sterile, surreale e anacronistico dibattito sulla presunta “superiorità morale, comportamentale e maschile” di certi ruoli sessuali rispetto ad altri, rimarcando l’illogica discriminazione sessuale interna alla stessa comunità gay, segnata da cliché del secolo scorso e schizzi di mascolità tossica sempre e comunque difficili da cancellare.

Il trend “What vibes do I give off?” ha poi abbandonato il lato sessuale per abbracciare altri campi, tra canzoni di una specifica popstar, film, serie tv e chi più ne ha più ne metta, trasformando Twitter in un arcobaleno di “vibrazioni”.

© Riproduzione Riservata