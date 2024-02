“Fedez ha una relazione con Luis Sal”, a processo per diffamazione Alessandro Rosica: “Ha offeso la reputazione del rapper”

2 min. di lettura

Andrà a processo Alessandro Rosica, esperto di gossip con un milione e mezzo di follower sulla propria pagina Instagram “Investigatoresocialofficial“. Lo scorso maggio Rosica fece intendere a più riprese che “Fedez ha una relazione con Luis Sal“, ex socio del rapper con il podcast Muschio Selvaggio. Erano settimane che si parlava di una presunta crisi tra il cantante e Chiara Ferragni, esplosa all’Ariston dopo il bacio con Rosa Chemical.

Un rumor che fece il giro del web e che a detta della procura di Santana Maria Capua Vetere avrebbe “offeso la reputazione di Federico Leonardo Lucia addebitandogli una relazione extraconiugale con il socio Luis Sal”. Il 31enne Rosica avrebbe quindi diffamato il marito di Chiara Ferragni.

Lo scorso maggio, quando il rapporto professionale tra Fedez e Sal è esploso tra accuse e controaccuse e la 2a stagione di The Ferragnez è arrivata in streaming, Rosica commentò: “Il problema è come hanno buttato fuori dal progetto Luis Sal. Ma soprattutto il perché, lui ne parla come se nulla fosse, però non parla.. parla ma non parla. Luis non parlerà mai, piuttosto inventerà una bufala per sviar tutto. Fate tanto i paladini di sto gran cavolo e poi vi vergognate di dire che vostro marito è bisex”. Nel pieno della 2a stagione dei The Ferragnez, Rosica rispondeva così a chi gli chiedeva lumi sui social: “Con Luis è una roba che va avanti da anni. Svegliaaaa. Finché lei non ha retto più. Da qui l’allontanamento”. “Cosa faresti se scoprissi cose sul tuo uomo con quell’amico? Lo terresti dentro?”. “Si parla sempre di quella cosa. Mesi dopo lo hanno allontanato”.

A quel punto Fedez, con gli avvocati Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci, ha sporto denuncia. E Rosica scrisse: “Ciao Fedez, auguri, grazie della querela. Non c’è cosa peggiore di vergognarsi di essere sé stessi”.



Tutte queste dichiarazioni, andate avanti dal maggio al settembre del 2023, secondo il pm vanno considerate “più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso”, perché Rosica, “comunicando con più persone mediante il proprio profilo denominato “Investigatoresocialofficial” sul social network Instagram, offendeva la reputazione di Federico Leonardo Lucia”. A darne notizia LaRepubblica.

“Un altro caso che dimostra la necessità di regolamentare l’utilizzo dei social – ha commentato l’avvocato del rapper Gabriele Minniti -. Dev’essere chiaro a tutti che diffondere notizie false sulla vita delle persone, per quanto personaggi pubblici, lede l’immagini altrui e integra un reato”.

La prima udienza del processo sarà celebrata ad aprile, davanti al giudice monocratico del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Rosica, dopo la pubblicazione della notizia del processo per diffamazione da parte di Repubblica, ha replicato:

“Mi sono già confrontato con Fedez e ci siamo chiariti da persone adulte. Inoltre ha problemi molto più grossi da risolvere, invece che pensale a queste cag**e. Non è andata proprio così la storia raccontata da me e comunque denunciare una persone perché a detta sua fa intendere che tu sia bisex è una roba incredibile. Scelta che accetto, ma che non condivido. Li distruggono notte e giorno, fanno finta di niente e si attaccano a certe piccolezze. Come sempre la stampa esagera e travisa”.

Da parte di Fedez e Luis Sal nessun commento.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.