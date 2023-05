Il mistero tra Fedez e Luis Sal e le voci sull’amante di Chiara Ferragni

0:00 Ascolta l'articolo

Dice Fedez che sarebbe giusto dare spiegazioni a proposito dell’improvvisa scomparsa di Luis Sal dalla co-conduzione del podcast Muschio Selvaggio, ma che non può. Il rapporto tra il rapper e lo youtuber si è incrinato, per ragioni personali a quanto pare. Ma Fedez dice che non può parlarne. Non può spiegarci come mai dal podcast più chiacchierato, ascoltato e influente dell’anno sia sparito uno dei due protagonisti, Luis Sal, e sia rimasto soltanto un protagonista: Fedez.

Da presenza fissa nel podcast e nella vita di Fedez e di Chiara Ferragni, Luis Sal è improvvisamente sparito. Complice di questo groviglio di gossip e dicerie è il guastafeste Fabrizio Corona, che sul suo canale Telegram scrive “La verità presto o tardi viene sempre a galla”.

Vittima: Chiara Ferragni, distante dalle polemiche, silenziosa sul tema. Tirata in ballo da una catena di voci velenosissime: Chiara e Fedez sono ai ferri corti davvero? Chiara e Fedez sono separati in casa? Chiara e Fedez reggono il gioco della coppia felice per tener fede ai contratti con sponsor e broadcaster? E quando sarà l’armageddon ufficiale di una coppia che pare in dirittura d’arrivo? E se fosse tutto un gioco promozionale per sospingere la seconda serie della propria docu-serie su Amazon Prime? Se tutto questo fosse l’ennesimo, certamente stancante, ma efficace bluff dei Ferragnez?

È indecoroso speculare sui tormenti altrui, e sembrerebbe che in questa storia di tormento ce ne sia parecchio e che sia un tormento vero. Un tormento indicibile, qualcosa che ha a che fare con Luis Sal, ma che non si può dire.

“Sono a un punto limite anch’io – ha detto Fedez – perché ne avrei parlato prima, avrei evitato tutto questo scenario. Ma è evidente che se non ne parlo, è perché non posso parlarne, non per mia intenzione. Ma francamente adesso ho impegni lavorativi – tra la serie, il brano che deve uscire – c’è anche un altro progetto su cui ho lavorato un anno e mezzo che vi presenterò la settimana prossima, voglio focalizzarmi su questo e non buttare mesi, anni di lavoro. Dopo questo, indipendentemente da come andranno le cose, le mie intenzioni sono di dare spiegazioni nella maniera più corretta e trasparente possibile, ma se non si troverà una soluzione, a un certo punto darò io delle spiegazioni. Io comprendo benissimo che il comportamento nei confronti degli ascoltatori di Muschio non è stato dei migliori”

Ora, siamo tuttə coscienti di quanto Fedez sia tutto, fuorché un uomo di malafede. Egli è perennemente sulle ali dell’entusiasmo o della disperazione, non nasconde la propria furbizia e questo lo rende un amabile ingenuo. Uno che fa un sacco di casini, ma non riesce a coordinarli con la cattiveria dell’intenzione. E poi. Della propria malattia (e dell’amore di Chiara nel momento del descensus ad inferos) ha parlato senza remore. E sulla salute mentale, tocca qui ricordare il suo meraviglioso e accorato appello :“Prendetevi cura delle vostre ferite” (leggi >)

A Milano le guglie del Duomo vedono, le vetrine dei negozi di lusso parlano e la Madonnina ammantata d’oro sgrana gli occhi al cielo. Raccontano che a Settembre andrà in onda l’ultima puntata di Ferragnez 2 dedicata a Sanremo. E soltanto a quel punto Chiara Ferragni e Fedez non avrebbero più contratti da rispettare in quanto coppia e – forse – sapremo di più.

Nella docu-serie i due vanno dallo psicologo. Fedez parla dei propri momenti di crisi e della malattia. Chiara dice: “Mi sono resa conto di quanto lo amo perché avrei voluto fosse successo a me”. L’amore tra Chiara e Fedez non è in discussione, è stato vero, è probabilmente lo è ancora. Ma l’amore è multiforme, e la coppia ha una propria complicità di cui non rendere conto certo a noi, complicità messa nell’ultimo anno a dura prova da un Sanremo con bacio (limone) in diretta tra Fedez e Rosa Chemical e Chiara intenta a parlare proprio di fragilità. In entrambi i casi, non si è trattato di atti osceni in luogo pubblico, ci fanno sapere i tribunali italiani.

Ma le vetrine milanesi parlano e la Madonnina origlia e sgrana gli occhi all’idea che Chiara abbia già un altro, quel blasonato rampollo di una nota famiglia, famosa nel mercato del lusso, sì lui, – quello lì – il Tomaso Trussardi: già nel Marzo 22 la Madonnina aveva dovuto assistere alle dicerie di questo fantasioso pettegolezzo Ferragni-Trussardi (googlare per credere). Ecco, quel pettegolezzo è nuovamente en vogue nelle strade del fast-lusso.

E la storia tra Luis Sal e Fedez? La Madonnina è indiavolatissima: ha già chiuso più d’un occhio sugli smalti fluidi del Fedez, ma ora il ragazzo sta passando il segno. La Madonnina non è pronta per un Fedez dichiaratamente gay.

Una vita attraversata dagli sguardi altrui. L’esposizione ai media, da cifra comunicativa, diventa cifra esistenziale: la dura legge della messinscena perenne, con il copione che diventa lista di istruzioni per la giornata.

Corona dice che Chiara avrebbe dato a Fedez l’ultimatum: scegli lui o me. I Ferragnez però – sempre a detta di Corona – avrebbero querelato il re dei paparazzi. Corona, già autore di outing rispetto al calciatore Pavard, dissemina gossipperie sulla presunta omosessualità di Fedez. Il quale ha già smentito chiaramente, quando ebbe il non proprio edificante battibecco con Paolo Giordano, dicendo : “Io non sono omosessuale e se lo fossi lo direi”.

Restiamo però nell’amarezza frustrante di un mistero irrisolto: c’è qualcosa che Fedez non può dire. Ed è qualcosa che non riguarda sé stesso. Cosa non può dire Fedez? A a proposito di chi? Di Chiara? O di Luis Sal? O di tutti e due? O di tutti e tre? Un mucchio selvaggio.

