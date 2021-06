Fedez vs. Vaticano: “Siamo uno Stato laico, avete concordato anche di non processare i preti pedofili?” – VIDEO

2 minuti di lettura

In 90 secondi Instagram Fedez ha stroncato il Vaticano, che ha spedito una nota formale al governo italiano per fermare il DDL Zan, accusato di ‘violare il concordato’. Una mossa senza precedenti che il rapper ha aspramente criticato, smascherando l’ipocrisia della Santa Sede.

Ma chi caz*o ha concordato il Concordato? Poi non avevamo concordato amici del Vaticano che ci dovevate le tasse arretrate sugli immobili. L’UE ha stimato 5 miliardini, forse di più, ma in realtà non si sa perché avete perso il conto degli immobili, ne avete troppi. Magari dateci quei soldini ci servono per mandare avanti il Paese, poi venite a rompere le palline sulle leggi italiane. No? Sarebbe carino. E comunque, piccolo spoiler, siamo uno Stato laico. Poi fatemi capire, voi potete rompere le palle sulle leggi italiane, metter becco, però quando in Italia viene sgamato uno di quei pretini pedofilini a cui piace toccare i bambini. Mi spiegate perché quando succedono cose come queste, il pretino non viene processato dalla giustizia italiana ma viene processato da voi in Vaticano? Questo lo avevate concordato?