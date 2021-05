Fiore Manni fa coming out: “Sono stata sposata con una donna, pressioni in tv per non dirlo” – VIDEO

2 minuti di lettura

Se avete figli o nipoti nati agli inizi degli anni 2000, potreste conoscere molto bene Fiore Manni, che dal 2011 al 2016 ha condotto Camilla Store, uno dei programmi di intrattenimento per ragazzi di maggior successo dell’ultimo decennio, in onda su DeAKids e Super!. Accantonata la carriera televisiva per dedicarsi alla scrittura e ai social, Fiore Manni ha condiviso nelle scorse ore un video sul proprio canale YouTube per rivelare al pubblico di essere pansessuale e di avere avuto una lunga relazione con una donna, l’attuale ex moglie.

In procinto di convolare a nozze con il compagno Michele, Fiore Manni ha confessato di aver avuto una storia con una donna per oltre dodici anni, iniziata ai tempi del liceo, sempre vissuta con grande serenità in famiglia (è figlia dell’attrice Fiorenza Tessari), con gli amici e a scuola. Più di qualche pressione, invece, dall’ambiente di lavoro:

Ho iniziato a vivere molto male la mia relazione quando ho iniziato poi a lavorare in televisione. Mi ricordo davvero come se fosse ieri una delle primissime riunioni che avevamo fatto in produzione. Eravamo in sala riunioni, a un certo punto mi hanno chiesto la tipica domanda che si fa una ragazza di vent’anni: “Fiore, ma ce l’hai il fidanzatino?“. Io avevo riso, avevo detto di no, che però avevo una fidanzatina. Nel momento stesso in cui l’ho detto, ho proprio capito di aver fatto un autogol.

Fiore Manni del Camilla Store rivela di essere pansex: “Spero di dare coraggio a qualcuno”

Temendo polemiche e critiche, rivolte coi forconi dei genitori indignati e la perdita del posto di lavoro, Fiore Manni ha tenuto nascosto il suo orientamento sessuale per anni. Ora, acquisiti coraggio e consapevolezza di sé, la scrittrice ha voluto uscire dall’armadio e parlare più liberamente della propria sessualità. “Mi sento una codarda nel farlo solo adesso”, ma la paura ha sempre avuto la meglio su di lei fino ad oggi:

Avevo capito immediatamente di aver fatto un passo falso e che avevo detto chiaramente qualcosa di molto scomodo e difficile, perché nella sala riunione calò il gelo. Cambiarono immediatamente poi discorso e a fine riunione mi presero da parte per dirmi che ci sarebbe stato alcun problema, ma che non l’avrei dovuto dire in giro. […] Se per loro era davvero così ok, perché ho dovuto mentire così a lungo? Perché quando avevo annunciato il mio matrimonio, ho ricevuto una telefonata in cui preoccupati mi chiedevano se avrei pubblicato le foto del matrimonio da qualche parte? Perché probabilmente avevano paura anche loro per il loro lavoro, esattamente come ne avevo io.

Una denuncia chiara e netta, quasi inedita nel mondo dell’intrattenimento televisivo pensato per i più piccoli, a cinque anni dalla chiusura del programma Camilla Store. “Spero che il mio coming out possa aiutare qualcuno e dare coraggio a qualcun altro. Mi sento incredibilmente bene”, ha detto Fiore, inevitabilmente commossa, che ha smesso di provare rabbia nei confronti dei suoi ex datori di lavoro.