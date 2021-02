Forum, omofobia ed eredità negate: causa LGBT nel programma di Canale 5

2 minuti di lettura

A Forum, storica trasmissione di casa Mediaset, va dato atto di portare spesso all’attenzione del pubblico il tema dell’omofobia (talvolta, c’è da dire, in modi piuttosto controversi). Seppur pretesto per processi fittizi, il programma guidato da Barbara Palombelli pesca spesso dalla realtà del quotidiano, intercettando l’evolversi del tempo. Ultima occasione nella puntata di lunedì 8 febbraio 2020, in cui è stata celebrata la causa fra Giorgio e il figlio Renato, venuto a conoscenza dell’omosessualità del padre nel giorno del suo 18° compleanno.

Dopo aver interrotto i rapporti con la famiglia di origine, rigettando con forza e violenza l’orientamento sessuale del padre, il ragazzo ha chiesto indietro i soldi che i nonni materni gli avevano destinato per la sua crescita. Un’eredità non riconosciuta sulla carta, affidata ai genitori affinché questi potessero farla fruttare. Investimenti sbagliati del padre hanno ridotto in polvere i risparmi del figlio, che tuttavia non ha ottenuto dal giudice la possibilità di recuperare i soldi dei nonni. Un difetto di legittimazione, che si staglia su un quadro familiare più complesso, specchio di mondi che ci circondano.

“Mio padre gay“, il titolo della causa, che ha visto opionista anche Imma Battaglia, attivista LGBTQ+ e volto noto al piccolo schermo per la sua storia con Eva Grimaldi. La donna si è opposta alle sconvolgenti parole di Renato che, frutto di un copione, non hanno potuto che lasciare comunque l’amaro in bocca. Un amaro ancor più amaro se, nonostante il delirio omofobico, il ragazzo è riuscito a strappare il placet del pubblico nello studio di Forum in relazione alla causa in atto: