Gay Games 2026, Valencia città finalista

Valencia è finalista nella corsa per ospitare la XII edizione dei Gay Games, tra i più importanti eventi sportivi e culturali nel mondo, non solo per il suo impatto culturale ma anche perché rappresentano un’occasione irripetibile per proiettare la città come capitale mondiale dell’inclusione e della diversità. Valencia sfiderà Monaco di Baviera e Guadalajara in Messico.

Emiliano García, Assessore al Turismo e Internazionalizzazione del Comune di Valencia e Presidente di Visit València, ha sottolineato l’importanza de “il lavoro coordinato tra i dipartimenti Sport e Turismo del Comune di Valencia, Turespaña, il Consiglio Superiore dello Sport, la Generalitat Valenciana e il Consiglio Provinciale di Valencia, che sarà decisivo se Valencia verrà scelta come sede dei Giochi Gay nel 2026″.

La Federation of Gay Games (FGG), ha evidenziato la vasta esperienza della città nell’organizzazione di eventi a livello mondiale, la diversità delle strutture e degli spazi per ospitare eventi sportivi e il suo clima mediterraneo. Inoltre ha sottolineato i valori che contraddistinguono Valencia come città cosmopolita e aperta, incentrata sullo sport e sulla vita all’aria aperta. La città, infatti, è una destinazione LGBTI + a pieno titolo e un punto di riferimento per l’accoglienza dei viaggiatori di tutto il mondo, aspetti che hanno portato al riconoscimento internazionale, come la World Top LGBTI + Destination.

I Gay Games si sono tenuti per la prima volta nel 1982 e, da quell’anno, sono diventati un evento culturale e sportivo la cui missione principale è promuovere l’inclusione e la diversità. Tutti gli atleti, di età superiore ai 18 anni, sono invitati a partecipare, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, razza, identità di genere, sesso, religione, nazionalità, origine etnica, convinzioni politiche, capacità atletiche o artistiche, età, difficoltà fisiche o condizione fisica. Nel 2018 si sono tenuti a Parigi, mentre nel 2022 sono attesi a Hong Kong.

Tra un anno circa la FGG annuncerà definitivamente la città ospitante per l’edizione 2026.