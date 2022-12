Gay.it Awards: vota la Canzone Italiana del 2022!

0:00 Ascolta l'articolo

Brividi – Mahmood e BLANCO

Eseguito da: BLANCO, Mahmood

Scritto da: Alessandro Mahmoud, Michele Zocca, Riccardo Fabbriconi

Prodotto da: Michelangelo

Etichetta: Universal Music Italia

Ho sognato di volare con te / Su una bici di diamanti / Mi hai detto, “Sei cambiato / Non vedo più la luce nei tuoi occhi”

Bagno a mezzanotte – Elodie

Eseguito da: Elodie

Scritto da: Alessandro Pulga, Elisa Toffoli, Stefano Tognini

Prodotto da: MarzZef

Erichetta: Universal Music Italia

Stare con te è facile, un po’ come sorridere / Come bere un sorso d’acqua / È come stringere forte il cuscino / E mille fate che poi danzano / Ma è solo luce, è solo polvere

Tribale – Elodie

Eseguito da: Elodie

Scritto da: Federica Abbate, Elodie, Eugenio Maimone, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Jacopo Ettorre, Leonardo Grillotti

Prodotto da: Itaca

Etichetta: Universal Music Italia, Universal Music Publishing

Sai che non mi piace / Mai guardarmi dentro / E ogni volta che ci provo / È un pugno nello specchio

Nostalgia – BLANCO

Eseguito da: BLANCO

Scritto da: Michele Zocca, Riccardo Fabbriconi

Prodotto da: Michelangelo

Etichetta: Universal Music Italia

Ti vorrei comprare come se fossi una bambola / Ti vorrei curare ogni ferita che ti sanguina / A costo di rischiare di cadere in una trappola / E ricordarmi di te solo

Ciao Ciao – La rappresentante di lista

Eseguito da: La rappresentante di lista

Scritto da: Carmelo Drago, Dario Francesco Mangiaracina, Roberto Calabrese, Roberto Cammarata, Simone Privitera, Veronica Lucchesi

Prodotto da: Simone “SimonSays” Privitera, Papa D, Piccolo Cobra

Etichetta: Woodworm Publishing Italia

Come stai bambina? / Dove vai stasera? / Che paura intorno / È la fine del mondo

Diva – La rappresentante di lista

Eseguito da: La rappresentante di lista

Scritto da: Carmelo Drago, Dario Francesco Mangiaracina, Roberto Calabrese, Roberto Cammarata, Simone Privitera, Veronica Lucchesi

Prodotto da: Simone “SimonSays” Privitera, Papa D, Piccolo Cobra

Etichetta: Woodworm Publishing Italia

Hello, divas! (Hello) / You’re a special diva / You’re my only diva / Are you ready for this?

Cicatrici – ARIETE ft. Madame

Eseguito da: ARIETE, Madame

Scritto da: Arianna Del Ghiaccio, Daniele Razzicchia, Francesca Calearo

Prodotto da: Winniedeputa

Etichetta: Universal Music Italia

Vorrei una soluzione per ogni parola che mi dici / Vorrei riuscire a guarire le tue cicatrici / Che son giorni che non vedi la luce / E non ti alzi dal letto e pensi a quando eravamo felici

Se$$o – Beatrice Quinta

Eseguito da: Beatrice Quinta

Scritto da: Andrea Debernardi, Beatrice Visconti, Giulio Nenna

Prodotto da: Andrea “db” Debernardi, Giulio Nenna

Etichetta: Sony Music

Io / Non ho / Paura / Di te / Anche se / Gli addii non li sopporto

Scandalosa – M¥SS KETA e Malena

Eseguito da: Malena, M¥SS KETA

Scritto da: Dario Pigato, Jacopo Ettorre, M¥SS KETA, Stefano Riva, Stefano Tognini

Prodotto da: Zef

Etichetta: Universal Music Italia

Il glamour non si ferma per nessuno / Anche per Dio il day-off è solo uno / Pettegolezzi, paparazzi / Usciremo tutti pazzi

Nunn ‘o voglio sape’ – LA NIÑA

Eseguito da: LA NIÑA

Scritto da: Alfredo Maddaluno, Carola Moccia

Prodotto da: KWSK NINJA

Etichetta: Columbia

Ma che c’hê miso ‘int’a ‘stu core / (Brucia ancora, brucia ancora) / Nemmeno il mare lo sa spegnere / I’ me credevo ch’era ammore

Normale – Giorgia

Eseguito da: Giorgia

Scritto da: Alessandro Mahmoud, Dario Faini, Marco Gianclaudio Fracchiolla, Massimiliano Dagani

Prodotto da: Big Fish

Etichetta: Microphonica

Cosa è normale per te, oggi forse le offese / Ordinare un caffè, aspettar fine mese / Da un po’ io negli occhi tuoi vedo un falò / Che brucia da sé, brucia da mesi

La vita è splendida – Tiziano Ferro

Eseguito da: Tiziano Ferro

Scritto da: Antonio Di Martino, Dario Brunori, Tiziano Ferro

Prodotto da: Tiziano Ferro, Marco Sonzini

Etichetta: Universal Music Italia

Amati più che puoi / E poi amati come vuoi / E lascia stare chi ti punta sempre il dito / E lascia stare chi non l’ha capito

Bellissima – Annalisa

Eseguito da: Annalisa

Scritto da: Annalisa Scarrone, Davide Simonetta, Paolo Antonacci

Prodotto da: Simonetta

Etichetta: Warner Records/WM Italy

Insieme solo dentro casa / Che senso ha / Di me non parli con nessuno / E non me lo merito

Chimica – Ditonellapiaga e Donatella Rettore

Eseguito da: Ditonellapiaga, Donatella Rettore

Scritto da: Alessandro Casagni, Benjamin Ventura, E. Castroni, Margherita Carducci, Rettore, Valerio Smordoni

Prodotto da: Edoardo Castroni, Valerio Smordoni, BBprod

Etichetta: BMG Rights Mgmt Italy

E non so bene come dirlo / Come farlo / Ma ne parlo seriamente / E non conviene se lo fingo

No stress – Marco Mengoni

Eseguito da: Marco Mengoni

Scritto da: Davide Petrella, Marco Mengoni, Zef

Prodotto da: Zef

Etichetta: Epic

Nuvole nel cielo marshmallow / Gioventù bruciata in ostello / Fa buio nelle retrovie / Ma se arrivi tu, torna un sole yellow

Inverno dei fiori – Michele Bravi

Eseguito da: Michele Bravi

Scritto da: Federica Abbate, Alex Andrea Vella, Cheope, Francesco “Katoo” Catitti, Michele Bravi

Prodotto da: Francesco “Katoo” Catitti

Etichetta: Universal Music Italia, Universal Music Publishing

A volte il silenzio brucia come una ferita / Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita / Altre volte la tua voce è come un fiume in piena / E si fa largo nel mio mare come fa una vela

La coda del diavolo – Rkomi e Elodie

Eseguito da: Elodie, Rkomi

Scritto da: Alessandro Pulga, Davide Petrella, Mirko Manuele Martorana, Stefano Tognini

Prodotto da: Zef, Marz

Etichetta: Universal Music Italia

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte / Volo abbandonato all’aria per sfuggirti ancora / Nessuna fine (nessuna fine) perché siamo eterni / C’è qualcosa di te che, che dovresti sapere

