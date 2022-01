GF Vip, la bellissima dichiarazione d’amore di Imma Battaglia ad Eva Grimaldi – VIDEO

2 minuti di lettura

È durata poche settimane l’esperienza GF Vip di Eva Grimaldi, nella notte eliminata dalla Casa. Poco prima del verdetto, però, l’attrice ha raccontato la sua storia in diretta tv, il passato da benzinaia, la ricostruzione del proprio corpo per diventare bomba sexy anni ’80, il matrimonio naufragato con Fabrizio Ambroso, il tunnel dell’alcool che l’ha inghiottita a 50 anni, fino all’incontro che le ha cambiato l’esistenza. Quello con Imma Battaglia, con la quale si è unita civilmente nel 2019.

Ed è proprio Imma che è entrata a sorpresa nella Casa, regalando parole d’amore ad un’Eva ‘freezata’ e ovviamente commossa. “Chi ti trova, trova un tesoro. Io sono stata fortunata a trovarti e sono stati sfortunati tutti quelli che ti hanno perso nella vita“, ha esordito Battaglia. “Io ti amo, non puoi capire quanto. Ho passato le feste da sola senza voler vedere nessuno perché volevo pensare a te e riempirmi del tuo amore. Ho voluto esplorare la solitudine, non sono andata da nessuno. Tanto mancanza provavo e tanto amore sapevo di avere per te. Tu mi riempi le giornate, sei la luce che la mattina, quando inizia l’alba sulla nostra terrazza, mi riempi di luce. Voglio morire prima di te perché non voglio stare senza di te, perché io sto male senza di te, perché il cuore non batte senza di te”. “Dopo 11 anni, trascorrere le feste per la prima volta senza di te, ma che senso hanno?“. “Mi dai il senso della vita“.

Parole meravigliose segnate dagli applausi dallo studio e dalle lacrime di Eva, costretta al silenzio per regolamento interno del reality, con Imma che ha approfittato della diretta per inviare un messaggio al parlamento e al governo, chiedendo diritti, uguaglianza, le nozze per tutti.

“Voglio approfittare per chiedere a Draghi e a questo governo di fare la legge sul matrimonio egualitario perché io ti voglio sposare mille volte, ogni giorno, e riviverlo ogni giorno“.

Richiesta sposata dal conduttore Signorini: “Sottoscrivo quello che hai detto, che dia ufficialità alle unioni e perché tutti possano sposarsi com’è giusto che sia davanti alla legge e davanti a Dio“. Alfonso ha poi voluto ringraziare Imma Battaglia, perché “le tue sono state le più belle parole d’amore che sono mai state pronunciate al Grande Fratello“.

Un paio d’ore dopo questa sorpresa, come detto, Eva, che nei giorni scorsi ha quasi fatto coming out come persona pansessuale, è stata sorprendentemente eliminata, avendo perso il televoto contro Federica Calemme, Alessandro Basciano e Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona (in arte Barù), nipote di Costantino della Gherardesca.

