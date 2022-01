Giancarlo Commare protagonista di Tutti parlano di Jamie a teatro

2 minuti di lettura

30enne volto del piccolo e grande schermo grazie a serie come Che Dio ci aiuti, Provaci ancora prof!, Don Matteo, Il paradiso delle signore, I bastardi di Pizzofalcone, SKAM Italia, Maschile Singolare e Ancora più bello, Giancarlo Commare sarà il protagonista di Tutti parlano di Jamie, finalmente in arrivo anche in Italia a partire dal prosimo 8 marzo, quando sbarcherà al teatro Brancaccio.

“Evreybody’s talkin about Jamie” nasce dal documentario della BBC «Jamie: Drag Queen at 16», prima di approdare nel 2017 all’Apollo Theatre di Londra. Da quel momento in poi è diventato un musical di culto. Oltre 1000 repliche consecutive con più di 700.000 spettatori, con produzioni a Londra, Tokyo, Seul, Los Angeles, Sydney e un film Amazon Prime Video diventato realtà nel 2021.

«Everybody’s Talkin about Jamie» è un musical che racconta la storia di Jamie, un adolescente che decide di lottare contro tutti i pregiudizi, pur di realizzare un sogno. Jamie è una stella pronta ad esplodere. Vuole liberarsi dei suoi problemi, sconfiggendo pregiudizi e maldicenze. Jamie non è solo uno studente “diverso”, ma un concetto, un seme, un’idea che vuole e deve installarsi nella mente di tutte le persone. Jamie è un ragazzo normale, non vuole sbandierare il suo orientamento sessuale. Jamie vuole solamente essere libero di indossare abiti che lo rappresentino: abiti considerati femminili. Non ha paura della gente, dell’omofobia che lo circonda e spesso colpisce in pieno viso e di quello che potrebbe pensare. Jamie combatte i bulli e vince i pregiudizi col sorriso.

Commare è attore ma anche ballerino, come musical teatrale impone. La scelta di Giancarlo è spiazzante perché il Jamie originale è un adolescente di 16 anni, mentre colui che lo interpreterà nei teatri d’Italia ne ha quasi il doppio. John McCrea, primo storico Jamie inglese, nel 2017 aveva 25 anni quando esplose sul palco londinese, mentre Max Harwood, che l’ha interpretato nel film Amazon Prime, ne aveva 22 quando sono iniziate le riprese. Via social Commare ha così commentato il lieto annuncio: “Jamie arriva in Italia e guarda un po’, ci sono io e sono bellissima“.

Alla direzione musicale del musical italiano ci sarà Dino Scuderi, con Laccio consulente creativo e coreogafo e Piero Di Blasio alla regia.

