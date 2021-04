L’appuntamento per un vaccino contro il Covid-19 diventa parodia con “Gimme Gimme Gimme” degli ABBA – VIDEO

< 1 minuto di lettura

Moderna? Pfizer? Astrazeneca? Johnson e Johnson? Il dibattito sui vaccini, a 4 mesi dal via alla campagna internazionale di vaccinazione contro il Covid-19, ancora oggi troneggia, con l’Italia chiamata ad un’accelerazione decisiva e a dir poco attesa per provare a ‘ripartire’ dopo 14 mesi di crisi sanitaria, economica e sociale.

Dall’America di Joe Biden, che ha ingranato il turbo con milioni di vaccinazioni al giorno e il sogno di uscirne entro il 4 luglio, Giorno dell’Indipendenza, ecco arrivare una cliccatissima parodia in musica da parte di Nick Laughlin, performer di Broadway che ha preso a piene mani da un celebre pezzo degli ABBA.

“Gimme Gimme Gimme (A Man After Midnight)“, trasformata per l’occasione in “Gimme Gimme Gimme (A Vaccine Appointment)”, con il bravo Laughlin alla disperata ricerca di un vaccino. Nel dramma infinito di una pandemia che ha devastato il Globo, Italia in testa, uno squarcio chiamato sorriso in musica.