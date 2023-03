Giuseppe Giofrè, chi è il nuovo giudice di Amici 22? Età, carriera e vita privata…

0:00 Ascolta l'articolo

Amatissimo in Italia e all’estero, Giuseppe Giofrè è il nuovo giudice di Amici 22. Il ballerino, infatti, dopo aver vestito i panni nel 2011 dell’allievo e aver vinto la categoria danza, e dopo aver fatto parte della squadra dei professionisti, torna ora nella Scuola del talento più famosa d’Italia nell’inedito ruolo di giurato, pronto a portare la sua esperienza e passare il testimone ai concorrenti di questa edizione.

Nato a Gioia Tauro (Calabria) il 10 gennaio 1993, Giuseppe ha sempre amato la danza e sin da giovanissimo ha iniziato a prendere lezione di ballo sperando in cuor suo di poter trasformare questa sua passione in un vero e proprio lavoro, magari danzando con pop star internazionali.

“Innanzitutto studiare tanto. Mi piacerebbe molto partecipare a video musicali perché amo molto il mondo della musica. Sogno di poter ballare per qualche grande artista rimanendo quindi nell’ambito televisivo”, aveva dichiarato in un’intervista a Il Giornale della Danza in seguito alla sua esperienza nel talent show di Canale 5.

Ora può sicuramente ritenersi soddisfatto perché quei palchi li ha calcati davvero e dopo la vittoria ad Amici 11, che gli ha permesso di aggiudicarsi una borsa di studio per perfezionare la sua tecnica al Millennium Dance Complex di Los Angeles, Giuseppe può vantarsi di aver ballato al fianco di star come Ariana Grande, Jennifer Lopez, Taylor Swift ma anche nei corpi di ballo di alcune delle trasmissioni più famose al mondo come The X Factor, guidato dal coreografo Brian Friedman.

Giuseppe Giofrè: la sua esperienza come cantante

Insomma, una carriera eccezionale per il ballerino nostrano che grazie alla sua perseveranza è riuscito ad ottenere grandissimi risultati e a diventare un vero e proprio fiore all’occhiello del nostro Paese, nonostante il suo percorso non sia sempre stato fatto di rose e fiori.

Nel 2013, infatti, Giuseppe ha provato ad intraprendere la carriera di cantante, pubblicando alcuni singoli prodotti dall’etichetta Non ho l’età di Mara Maionchi e Alberto Salerno, senza però ottenere i risultati sperati. Il suo brano più noto è sicuramente Break.

“Il testo parla di un duplice desiderio: in una relazione, dato che le cose non funzionano, la persona decide di porre una rottura e di prendersi una pausa. Con convinzione e sicurezza, ma anche con rabbia. Ma poi entra in gioco una forza interiore opposta, che si manifesta nel ritornello (“dammi un po’ d’amore…sto andando in pezzi”) e quindi si fa avanti il desiderio di tenere in piedi la relazione e risolvere”.

“È un conflitto di sentimenti. D’altronde lo stesso titolo del brano, “Break” esprime un duplice significato: rottura, ma anche pausa“, aveva dichiarato lo stesso Giofrè in quell’occasione. Chissà che ora non possa tornargli la voglia di sperimentare anche con il canto.

Giuseppe Giofrè oggi: cosa sappiamo della sua vita privata?

Ma torniamo ai giorni nostri. Giuseppe è dichiaratamente Gay e in passato ha vissuto a Los Angeles, località nella quale ora vive, una relazione con il ballerino Adam Vesperman (famoso per aver interpretato Billy Elliot nell’omonimo musical). Attualmente, però, sarebbe sigle anche sembra davvero difficile crederci vista la sua bellezza mozzafiato.

Dalla sua partecipazione ad Amici 11 ad oggi, infatti, Giofrè è stato protagonista di un grow-up pazzesco che lo ha portato a diventare – a furor di popolo – uno dei personaggi più sexy del mondo dello showbiz. Fisico scolpito, capello corto e viso da bravo ragazzo sono sicuramente i punti a suo favore, come è possibile notare anche sul suo profilo Instagram che attualmente conta ben 525 mila follower.

Sui social, infatti, il ballerino mostra ogni giorno la sua quotidianità tra momenti in sala prove, nel backstage degli spettacoli a cui prende parte o più semplicemente foto e video tratti dai suoi momenti di svago in cui molto spesso è possibile ammirarlo a petto nudo, con addominali e bicipiti in bella vista.

Insomma, non ci resta dunque che goderci una corposa gallery con i suoi scatti più belli e augurargli un grosso in bocca al lupo per questa sua nuova avventura nelle vesti di giurato ad Amici 22, al fianco di Michele Bravi e Cristiano Malgioglio!

