“Ognuno ha la sua stella. E non c’è cosa più bella che scoprirla, poco alla volta“, ha scritto Giuseppe Giofrè sul suo profilo Instagram per annunciare l’uscita del suo primo libro “Stidda – Il coraggio di un sogno“.

Una nuova avventura per il ballerino di Amici che, dopo aver condiviso il palco con alcune delle più grandi star della musica nazionale ed internazionale, ha deciso di raccontare la sua storia fatta di danza, sacrifici, ma anche parecchie soddisfazioni.

Ad anticipare i contenuti è stato egli stesso. Con un lungo post sul suo profilo Instagram, infatti, Giuseppe ha spiegato il significato del titolo del libro e da dove è nata l’idea di mettere per iscritto la sua storia:

“In dialetto calabrese “Stidda” significa “stella”. Ed è così che nel mio paese, alla Marina di Gioia Tauro, tutti chiamano mio nonno Peppe. Si è preso questo soprannome per via degli occhi azzurri e bellissimi che ha, sempre puntati verso il cielo. Senza volerlo, mio nonno mi ha spronato fin da piccolo a cercare, con lo sguardo, la verità delle cose, i piccoli segreti che custodiscono, le storie che nascondono. Mi ha insegnato a guardare le stelle. E a combattere per difendere la mia. Per la prima volta ho deciso di raccontare dove mi sta portando questa mia ricerca, tra palcoscenici improvvisati nella piazzetta sotto casa ed esperienze professionali negli stadi di tutto il mondo, in location che mai avrei immaginato di conoscere. Ognuno ha la sua stella. E non c’è cosa più bella che scoprirla, poco alla volta. Sono felicissimo di dirvi che il mio primo libro, “Stidda”, è da oggi in preorder”, scrive su Instagram per annunciare questa grande novità.

Giuseppe Giofrè pubblica il suo primo libro: l’annuncio sui social

Edito da Mondadori, “Stidda” sarà disponibile in tutte le librerie e in versione digitale a partire dal prossimo 26 marzo 2024 e ci racconterà per la prima volta, in maniera inedita, la storia dell’ex allievo – poi professionista e giudice – di Amici di Maria De Filippi.

“Stidda è il racconto di una storia straordinaria che però è partita dal nulla, di una vita che insegna a crederci sempre anche a chi pensa di non farcela, a chi crede di non essere abbastanza o di non avere talento sufficiente. È il racconto di un ragazzo che ha imparato a guardare le stelle e a combattere per difendere la sua”, si legge sull’e-commerce ufficiale.

Insomma, un vero e proprio viaggio all’interno della sua vita che ci permetterà di conoscere meglio gli oneri e gli onori della sua carriera da ballerino, partita dalla piazza del suo piccolo Paese della regione Calabria, per approdare in alcuni tra i più grandi show della musica mondiale. Una storia che siamo certi saprà ispirare molti tra la nuova generazione di danzatori.

Non ci resta dunque che attendere il 26 marzo per scoprire un po’ meglio che cosa Giuseppe avrà deciso di condividere con il suo pubblico.

