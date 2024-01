Giuseppe Giofrè protagonista del nuovo videoclip di Jennifer Lopez: è un orgoglio tutto italiano!

2 min. di lettura

Un brano potente, in linea con il percorso musicale dell’artista, che sembra descrivere alla perfezione la sensazione che tuttə noi – ammettetelo! – abbiamo provato durante la visione del videoclip nel quale appare, in splendida forma, il nostrano Giuseppe Giofrè.

Un’immagine, che oseremmo definire catartica, che ancora una volta conferma non solo la grande professionalità dell’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, riconosciuta forse più all’estero che in Italia, ma anche la sua forte presenza scenica che gli permette di emergere anche accanto ad un’icona mondiale come JLO.

Giuseppe Giofrè danza accanto a Jennifer Lopez

Nel videoclip, infatti, vediamo Jennifer Lopez che abbandona una conferenza stampa per passeggiare per una strada cittadina dove, quasi come un flashback alla sua hit Papi, inizia a ballare affiancata da un gruppo di ballerini – tra cui compare per l’appunto Giuseppe Giofrè, con indosso un paio di shorts e una canotta bianca – e professa la sua adorazione per un nuovo amante.

Si tratta della seconda versione del brano, e dunque anche del videoclip che in questo caso è diretto da Tanu Muiño, nel quale vi è l’innesto di una parte rap a cura della rapper nominata ai Grammy Latto, e che per immagini rende omaggio alle loro città natali. Le due artiste, infatti, cantano e ballano mentre fondono le influenze del Bronx, New York e Atlanta, Georgia.

Giuseppe Giofrè, da Amici di Maria De Filippi alle grande star internazionali

Ma torniamo a Giofrè. Per lui non si tratta della prima esperienza al fianco di una star di questo calibro.

Subito dopo la vittoria di Amici 11, infatti, Giuseppe è volato in America e grazie ad una borsa di studio ha avuto modo di perfezionare la sua tecnica al Millennium Dance Complex di Los Angeles, ottenendo di fatto la possibilità di crescere artisticamente.

Da quel momento ha iniziato a danzare al fianco di star mondiali come Taylor Swift, Ariana Grande, Justin Timberlake, Camila Cabello, Selena Gomez, Nicki Minaj e per l’appunto Jennifer Lopez.

Ciò che forse non ricorderete, però, è che Giuseppe e JLO avevano già avuto modo di condividere il palco anche da noi in Italia, e più precisamente a Capri, in occasione del concerto tenuto nel corso dell’evento benefico organizzato da Luisa Via Roma per Unicef sabato 30 luglio 2022.

Insomma, questo videoclip rappresenta un nuovo riconoscimento importante per Giuseppe Giofrè che prima di tornare a ricoprire il ruolo di giudice nella nuova edizione del Serale di Amici di Maria De Filippi, al fianco dell’istrionico Cristiano Malgioglio, ha potuto riassaporare la sensazione che si prova a ballare accanto a grandi star internazionali come JLO.

Il tutto deliziando pure noi. E cosa vogliamo di più?!

