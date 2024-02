I film LGBTQIA+ della settimana 19/25 febbraio tra tv generalista e streaming

Lunedì, 19 febbraio, Hacks su Netflix

Acclamata serie comedy HBO, con 3 Emmy e due Golden Globe vinti tra il 2021 e il 2022, è finalmente arrivata anche in Italia l’irresistibile Hacks, ideata da Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky, con una fantastica Jean Smart negli abiti di Deborah Vance, leggendaria comica di Las Vegas. Ma dopo oltre 40 anni di carriera i produttori decidono di ridurre il numero dei suoi show, con l’agente che le propone l’aiuto di Ava Daniels, sceneggiatrice ventenne vittima di “cancel culture” dopo un suo tweet a dir poco problematico. Per quanto visibilmente diverse, Deborah e Ava, bisessuale dichiarata con una mai del tutto dimenticata storia d’amore con la storica ex fidanzata, si trovano e si capiscono a meraviglia, tanto da volersi rilanciare, insieme, a suon di risate.

Se Hannah Einbinder interpreta Ava, Carl Clemons-Hopkins indossa i panni di Marcus, infaticabile collaboratore di Deborah, gay dichiarato. Per ora su Netflix sono arrivate le prime 10 puntate della prima stagione, mentre tutto tace sulle otto della seconda, in Italia ancora inedita.

Martedì, 20 febbraio, Giovane e Bella su Cielo (canale 26) ore 23:15

Film del 2013 di François Ozon, Giovane e Bella è la storia di una ragazza diciassettenne alle prese con le prime esperienze con gli uomini. Dalla comparsa del desiderio alla sua prima volta fino alla ricerca dell’amore e della trasgressione. Il film è scandito dal susseguirsi delle quattro stagioni accompagnate da quattro canzoni. Un intenso racconto di formazione che tratta il tema della prostituzione, con protagonisti Marine Vacth, Charlotte Rampling, Géraldine Pailhas e Frédéric Pierrot.

Mercoledì 21 febbraio, Les Chansons d’Amour su Mubi

Julie convive con il fidanzato Ismaël, e invece di preoccuparsi del tempo che trascorre con la collega Alice, Julie la invita a unirsi a loro. L’equilibrio delicato di questo idillio è minacciato da una tragedia che li spingerà a mettere in questione il loro amore.

Nonostante i personaggi esprimano la propria emotività cantando, questo ritorno al musical degli anni ’60 è molto sentito e personale per Christophe Honoré. Un lavoro intrigante e audace, ma anche consapevole e sincero, con un cast collettivo che comprende Louis Garrel e Chiara Mastroianni. Premio speciale della giuria al Torino Gay & Lesbian Film Festival.

Giovedì 22 febbraio, Dietro i Candelabri su Raiplay

Film tv di Steven Soderbergh, racconta la vita del leggendario Liberace, pianista virtuoso, intrattenitore stravagante e figura appariscente sia sul palcoscenico che in televisione. Primo vero performer famoso in tutto il mondo, con il suo stile ha affascinato un pubblico sterminato per tutti i quarant’anni di carriera. Wladziu Valentino Liberace ha rappresentato in scena come nella vita privata tutto l’eccesso, il glamour e il kitsch che solo un entertainer totale come lui poteva permettersi negli anni Cinquanta e Sessanta. Nell’estate del 1977 Liberace conosce il giovane e affascinante Scott Thorson e, nonostante la differenza di età e l’appartenenza a mondi decisamente lontani, i due saranno amanti per cinque anni.

Tratto dal memoriale “Dietro i candelabri” di Scott Thorson e Alex Thorleifson, il film poggia su due strepitosi Michael Douglas e Matt Damon, affiancati da Rob Lowe, Dan Aykroyd, Debbie Reynolds, Boyd Holbrook, Scott Bakula, Paul Reiser e Nicky Katt. Tre Emmy e due Golden Globe vinti.

Venerdì 23 febbraio, Levante Ventitrè – Anni di voli pindarici su Paramount+

Attraverso documenti inediti, foto, video, stralci di momenti intimi e preziosi strappati dal dietro le quinte che raccontano riflessioni, retroscena, riti scaramantici, momenti di gioia ma anche momenti di smarrimento, con Levante Ventitrè il pubblico potrà ripercorrere gli ultimi 12 mesi della vita di Levante, un anno che ha segnato in modo indelebile questa straordinaria artista della parola. Levante Ventitrè si presenta come viaggio tra gli stati d’animo che hanno guidato le parole della cantautrice, chiamata a concedersi in una lunga intervista scavando dentro di sé e raccontando per la prima volta la profonda trasformazione, esteriore e interiore, che l’ha attraversata, portandola a un nuovo modo di concepire il futuro, che oggi Levante guarda con occhi curiosi in attesa di altri traguardi da raggiungere. Durante la lavorazione di questo racconto per immagini Levante si è resa conto di come il numero 23 sia stato così straordinariamente ricorrente non solo nella sua vita in generale ma soprattutto nell’ultimo anno. 23 è il giorno del compleanno di Claudia Lagona. 23 sono i suoi anni di carriera, dalla prima apparizione pubblica ancora adolescente ad oggi.

In questo racconto non saranno solo le parole al centro, ma ci sarà soprattutto la musica di Levante che, al di là di quello che sceglie di mostrare ogni giorno attraverso i suoi social network, aprirà per la prima volta al pubblico le porte dell’Arena di Verona per raccontare le paure, le emozioni che hanno avvolto il suo ritorno live. Ad accompagnarla, una band che è stata nel tempo una famiglia da proteggere e una “carovana gipsy”, insieme a lei sin dai suoi esordi, in quella Torino in cui Claudia serviva cappuccini e caffè per pagarsi la musica. Tempi lontani da guardare oggi con un misto di orgoglio e tenerezza perché la Levante di oggi è il frutto di quei sacrifici, di quelle serate in studio a comporre e suonare, di quei sogni in cui credere e a cui aggrapparsi nelle difficoltà. Su e giù dal palco Levante accoglierà il pubblico a braccia aperte camminando insieme ai suoi fan sulle note di canzoni che sono entrate ormai nel cuore della gente come “Invincibile”, “Vivo, “Alfonso”, “Alma Futura” e “Magmamemoria”. Alla fine del racconto che si sviluppa in questi 60 minuti di video, troveremo una Levante per la prima volta completamente proiettata in avanti, concentrata sul futuro, senza avere più lo sguardo ancorato al passato. Un passato che è memoria da non dimenticare ma che non è più catena che la lega.

Sabato, 24 febbraio, This Is Me…Now: A Love Story – Prime Video

This Is Me…Now: A Love Story è Jennifer Lopez come non l’avete mai vista. Insieme al regista Dave Meyers, Jennifer, da sempre icona LGBTQIA+, ha creato un’odissea cinematografica di stampo narrativo, fatta di storie del mito e di guarigione personale. In concomitanza all’uscita del suo nuovo album in studio, che arriva a distanza di dieci anni dall’ultimo progetto, questo film Amazon Original spazia tra generi diversi e mostra il suo viaggio verso l’amore, attraverso i suoi stessi occhi. Con costumi fantastici, coreografie mozzafiato e camei di star, questa panoramica rappresenta un’intima retrospettiva del cuore resiliente di Jennifer.

Domenica 25 febbraio, Boy Erased – Vite cancellate su Iris (canale 22) ore 23:35

Candidato a due Golden Globe, Boy Erased – Vite cancellate di Joel Edgerton racconta la vera storia della crescita, della presa di coscienza e della dichiarazione della propria omosessualità di Jared Eamons, qui interpretato da uno straordinario Lucas Hedges. Figlio di un pastore battista di una piccola città dell’America rurale, il giovane si apre con i propri genitori (Nicole Kidman e Russell Crowe) e fa coming out, all’età di 19 anni. Temendo di perdere la famiglia, gli amici e la chiesa cui appartiene, Jared viene spinto dal padre a partecipare ad un programma di terapia di conversione. Mentre è lì, tra esorcismi e menzogne, Jared entra in conflitto con il suo terapeuta (Joel Edgerton) e inizia per lui il viaggio alla ricerca della propria voce e per accettare il suo vero io.

Il film vede sul set anche Troye Sivan, autore dello splendido brano portante ‘Revelation’, e Xavier Dolan, che si è detto onorato di aver potuto partecipare alla lavorazione della pellicola, tratta dal libro Boy Erased: A Memoir of Identity, Faith e Family di Garrard Conley. Pubblicato nel 2016 dalla casa editrice Penguin Random House, Boy Erased è ora arrivato anche nelle librerie d’Italia grazie alla Edizioni Black Coffee.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.