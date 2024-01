Sarah Paulson e il dolcissimo post di auguri ad Holland Taylor: “Sei il mio mondo, mio unico amore”

2 min. di lettura

Una delle coppie più belle di Hollywood, se non la più bella. Holland Taylor ha compiuto 81 anni domenica, con Sarah Paulson, 49enne dal 2015 al suo fianco, che ha voluto celebrarla con un dolcissimo post social.

“Il mio telefono ha fatto questo”, ha scritto Paulson nell’accompagnare un collage di foto e video di coppia. “E mi piace. Buon compleanno al mio unico amore. Tu sei, semplicemente, il mio mondo. Ti amo, Holland Taylor. E non arrabbiarti per la penultima foto, non sapevo come farla fuori, e inoltre ci sono foto di me senza sopracciglia, quindi-)”.

Scatti che ci mostrano Holland e Sarah in intimità, in vacanza, in spiaggia, a casa tra letto e divano. Il quotidiano vissuto intensamente, spesso senza trucco, al naturale, sempre fianco a fianco.

Paulson è diventata celebre grazie a Ryan Murphy, tra American Horror Story e Ratched. Ha vinto un Emmy e un Golden Globe per la sua interpretazione in The People v. O. J. Simpson: American Crime Story. Si è esibita anche a Broadway, oltre ad aver preso parte a film come 12 anni schiavo e Carol.

Taylor ha vinto un Emmy nel 1999 grazie a The Practice – Professione avvocati ed è stata nominata ai Tony. Negli ultimi anni ha preso parte a serie come The L Word, Due uomini e mezzo, Mr. Mercedes, Hollywood, The Morning Show, Billions e La direttrice.

Nel 2015 Taylor ha fatto coming out in un programma radiofonico, rivelando che stava frequentando una donna più giovane, dopo aver vissuto quasi per tutta la sua vita relazioni con donne. Successivamente si è scoperto che quella donna più giovane con cui stava uscendo Holland era proprio Paulson. Nel 2020 Taylor si è dichiarata lesbica. 7 anni prima, nel 2013, Sarah si era definita “fluida”. In questi ultimi anni più volte Paulson ha replicato ai tanti che continuano a sottolineare la differenza d’età con Taylor, ovvero 32 anni, dicendosi felicissima al suo fianco.

Instancabile, dopo aver girato Quiz Lady Holland Taylor sarà presto di nuovo al cinema con il dramma Motherland, mentre Paulson sarà nella serie tratta dal film Mr. & Mrs. Smith, nell’horror Dust e nella miniserie The Way Down.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.