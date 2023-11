Grande Fratello, Vittorio Menozzi è “questioning” e si apre sull’omosessualità parlando del mondo della moda

0:00 Ascolta l'articolo

Al Grande Fratello Vittorio Menozzi ha affrontato il tema dell’omosessualità, dopo le pressanti insinuazioni ricevute più volte da coinquilini e coinquiline della casa. Il percorso del giovane modello ingegnere si sta rivelando una preziosa rappresentazione di persona questioning. Ma facciamo alcuni passi indietro, anche e soprattutto per comprendere la preziosità di questo percorso di auto-scoperta visibile a tutti, davanti a un pubblico mainstream granfratellesco, troppo spesso sbertucciato dalle elite del pensiero movimentista queer italiano.

Il gentile Menozzi che tanto piace ad Alfonso Signorini e Piersilvio Berlusconi, aveva già parlato del proprio lato femminile sin dall’ingresso nella casa del popolare reality show targato Endemol.

Quest’anno l’edizione che mescola VIP e NIP (very e not important person) non pareva all’inizio indirizzata verso una rappresentazione apertamente LGBTIQA+, sebbene già dalle prime ore la concorrente Letizia Petris aveva parlato di una sua precedente relazione con una donna. Signorini, dopo aver bocciato pretendenti che arrivavano da Onlynfans, aveva provato a coinvolgere lo scrittore e creativo digitale Paolo Stella, che aveva declinato l’invito.

Così da subito molte attenzioni morbose, incluse quelle di chi scrive (è il Grande Fratello, bellezza…), si erano rivolte al profilo genuinamente fluido di Vittorio Menozzi. E infatti il giovane modello, ingegnere beneducato dal disinvolto eloquio, si è trovato immediatamente al centro di un assedio al limite dell’outing (ma siamo al Grande Fratello, bellezza… qui siamo guardonə autorizzatə): “Vittorio sei gay?” la domanda senza mezzi termini a cui Menozzi aveva risposto chiaramente, e sempre gentilmente, “no grazie“.

C’erano anche state delle velate segnalazioni, sempre di Letizia e Beatrice, ma anche di Mirko con quella storia delle mutande lasciate in giro, della possibilità che Vittorio si fosse invaghito di Arnold, davanti alle quali lo stesso Vittorio si era definito “regina“.

Poi, prima che scoppiasse anche il caso tra la stessa Beatrice Luzzi e Letizia Petris, quest’ultima chiaramente etichettata come lesbica dalla stessa Bea, ci aveva pensato Anita Olivieri a cascarci con Vittorio. La ragazza, probabilmente invaghita dei languidi occhi dolci del gentil Vittorio, non riuscendo – forse – a capacitarsi del perché egli fosse restio a lasciarsi andare (Anita era cotta persa di Menozzi?), aveva sbottato, forse oltre ciò che è legittimo in uno show tv, e aveva usato metafore tossiche – diciamo – per sostenere qualcosa del tipo siccome non mi vuole, è gay (beh non ha proprio detto così, ma il senso era quello). Era stato un momento non propriamente felice e non proprio in linea con la detrashizzazione desiderata per GF e Mediaset da Alfonso e Piersilvio, soprattutto quando negli stessi giorni Anita si era lasciato scappare l’epiteto “fr*c*” detto in modo dispregiativo.

Nelle ultime ore Vittorio Menozzi però ha affrontato la questione della propria presunta omosessualità di petto. L’angolazione assunta da Vittorio è quella delineata grazie alle sue esperienze nel mondo della moda, e qui mi sarà perdonata l’urgenza di citare un articoletto da me scritto qui su Gay.it dello scorso settembre, a GF appena avviato. Su Vittorio e sulla sua carriera da modella nella moda, scrivevo con lingua di vipera:

Il modello Vittorio Menozzi è bellissimo? Beh, è un bel ragazzo, ma unə booker di una nota agenzia di modeling milanese confida a Gay.it che Vittorio Menozzi, per la moda, non era chissacché: “Troppo bello acqua e sapone per la moda, una commercialata con cui a malapena riesci a fare uno show di Dolce (& Gabbana ndr)” ci dicono. In effetti Vittorio c’ha quei riccioli che fanno sud-Italia e che piacciono ai DieGGì, ma alla sua presenza manca un certo disturbo, un difetto, una non convenzione di tratti: per la moda il corpo è importante, ché la moda in questo è un po’ attenta ai tratti somatici (quali che siano) quando si parla di mannequin (purché non noiosi). Ma insomma, allora: Vittorio Menozzi, prima del Grande Fratello, lavorava molto nell’industria moda? “Ma mica tanto – spiega la fonte fashion a Gay.it – qualche cataologhetto di marchi cheap, per la moda Vittorio non va bene, si capisce benissimo, non lo vedi?“. Misteri della moda.

E proprio nel mondo della moda che, sebbene a livelli cheap, Vittorio ha comunque frequentato, Menozzi avrebbe avuto occasione di confrontarsi con l’omosessualità. Secondo quanto riportato dal noto sito Trash Italiano, Vittorio avrebbe confidato a Letizia Petris lo scorso 13 Novembre:

“Quando ho iniziato a lavorare nel mondo della moda, ho cominciato anche io a farmi delle domande, anche perché ci sono tantissimi ragazzi omosessuali che ti fanno domande, ti capiscono, ti stanno vicino. E ho trovato dei ragazzi molto intelligenti, profondi, pronti al confronto. Io ho un cervello in parte molto femminile, io lo so e sono fatto così, non mi vergogno. Però ammetto che non ho mai fatto nulla con altri ragazzi. E poi c’è il peso dei pregiudizi a cui pensare (…). Purtroppo è un mondo ancora indietro e troppo spaccato. E prendere una posizione di coraggio o anche provare a fare un’esperienza per capire se è un qualcosa per cui ci vuole coraggio. O lo fai con consapevolezza, o rischia di farti sentire sbagliato (…). Difficile gestire tutto in modo sano e tranquillo”

Questo episodio ci conduce drittə al delirio adulatorio per quest’anima, che forse ci fa, o forse ci è, o forse entrambe giacché la fluidità è un atteggiamento di vita che ci chiede di non essere per forza sempre una cosa, insomma Vittorio ci regala una rappresentazione di carne, curiosità ed esplorazione, di quella condizione di “questioning” di moltissime persone della comunità LGBTQIA+.

Il “questioning” è un termine usato per descrivere il processo di esplorazione del proprio orientamento sessuale e/o identità di genere. È una fase in cui una persona può sentirsi incerta o in esplorazione, non avendo ancora trovato una definizione che si sente di adottare pienamente. Come si inserisce il “Questioning” nell’acronimo LGBTQIA+?

Il “questioning” è talvolta rappresentato dalla lettera “Q” nell’acronimo LGBTQIA+ insieme al termine “Queer”. Questa inclusione sottolinea l’importanza di riconoscere e rispettare il percorso di coloro che sono ancora in una fase di esplorazione e di autodefinizione.

Per approfondire il questioning visita la guida dedicata da Gay.it >

Ringraziamo pure Vittorio Menozzi, e ringraziamo pure il Grande Fratello per questa sperimentale e lodevole edizione nella quale – va dato atto a Signorini – la rappresentazione prova a incontrare la vita per come arriva. Come si dice: senza etichette. L’avreste mai detto?

© Riproduzione Riservata