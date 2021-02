GF Vip, Samantha De Grenet e la controversa discussione su etero e gay – il video

< 1 minuto di lettura

Samantha De Grenet al centro delle polemiche. Concorrente del Grande Fratello Vip, reality show di Canale 5, la showgirl ha destato l’ira dei social per via di una discussione intavolata con alcuni coinquilini. Il tema? L’orientamento sessuale di Tommaso Zorzi. “Ho scoperto che Tommaso non è proprio gay gay, fa finta”, ha sostenuto Samantha De Grenet alla fine della puntata in diretta di venerdì 19 febbraio.

All’affermazione dell’ex modella ha replicato Stefania Orlando, amica stretta di Tommaso Zorzi, spiegando che il concetto di etichetta per parlare della sessualità di una persona è ormai superato. “Io sono etero-etero, non vi sbagliate proprio. A me piace definirmi“, le parole di Samantha De Grenet, che ha preso chiaramente le distanze da ogni forma liquida di orientamento sessuale. Solo però se si parla di lei, risoluta e scostante di fronte ai commenti della collega conduttrice, libera però di ironizzare e mettere in dubbio le certezze altrui.

Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip: “Io sono etero-etero, non vi sbagliate”

Ci ha pensato Tommaso Zorzi a smorzare i toni, che si preannunciavano bollenti, stando al gioco delle parole di Samantha De Grenet, che poco hanno divertito coloro che seguono il programma sui social. Il video della discussione, registrato da un account fan e pubblicato su Twitter, ha infatti superato le 90.000 visualizzazioni. Quest’ennesima uscita controversa potrebbe costarle l’eliminazione al televoto?