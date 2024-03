Domenica In, Barbara d’Urso racconta la sua verità: “Ho ancora il dolore di quello che mi è accaduto”

2 min. di lettura

Grandi risate, ma anche molta commozione per Barbara d’Urso che domenica 3 marzo 2024 si è lasciata intervistare dall’amica (e competitor di una vita) Mara Venier che, dal canto suo, è riuscita nell’impresa di riportarla in tv dopo più di 8 mesi di assenza.

Una lunga intervista che ha dato modo al pubblico di ritrovare la propria beniamina – che per l’occasione ha scelto un look estremamente più sobrio rispetto a quelli indossati fino a qualche tempo fa nelle sue trasmissioni (vestito nero con zip, tacchi a spillo) – e che ha fatto da apripista per un suo possibile approdo in Rai.

È notizia delle ultime ore, infatti, che l’ex Regina di Cologno Monzese a breve potrebbe sbarcare nella prima serata di Rai 1 con un nuovo programma in stile “Carramba che sorpresa!”, portandola alla sfida diretta contro Maria De Filippi. Ma torniamo all’intervista!

Una volta fatto il suo ingresso nello studio di Domenica In, Barbara ci ha tenuto a far sapere al suo pubblico di essere parecchio emozionata per il suo ritorno in Rai dopo più di 22 anni, salvo poi riuscire a raccontarsi in maniera impeccabile – forse, anche troppo -, spaziando dal suo addio a Mediaset al suo rapporto con i figli e la nipotina, fino ad arrivare a ricordare persino i suoi genitori.

Domenica In, Barbara d’Urso sull’addio a Mediaset

L’argomento più atteso dell’intervista, neanche a dirlo, era il suo difficilissimo addio da Mediaset.

E Barbara ha deciso di togliersi subito quel sassolino nella scarpa, cogliendo la palla al balzo quando la padrona di casa le ha fatto notare di essersi vestita di nero, quasi a lutto:

“Sono stata strappata alla mia vita“, ha dichiarato d’Urso a Domenica In: “Sono stata 23 anni in Mediaset, molto felice, soprattutto i primi tempi, mi ha dato tanto, ma io ho dato veramente tantissimo. Ci sono sempre stata. E quindi il modo terribile con cui sono stata strappata senza che nessuno dicesse perché… Il dolore è ancora qua […]. Ma io non voglio fare la guerra. Rientrare in Rai ora per me è importantissimo: sento che la gente mi vuole, e io amo la Rai”.

Durante la chiacchierata con Mara Venier, Barbara ci ha tenuto a dire la sua anche sui propri programmi, definiti da molti come trash (clicca qui per rivivere alcuni di quei momenti): “Non ho fatto errori professionali, ma forse avrei dovuto reagire quando mi veniva chiesto di fare cose che a me non piacevano. Avrei dovuto dire più no e tutelarmi. Ma non me lo rimprovero: non capiterà più“.

L’ex Regina di Cologno Monzese, infine, forse proprio in vista dei nuovi chiacchierati impegni in Rai, ci ha tenuto a rimarcare la propria stima per la rete che l’ha vista nascere: “Io ho iniziato proprio qua, il mio cuore è qua, il filo della Rai è rimasto qua, l’emozione della Rai dopo 22 anni… È stato molto emozionante ritornare qui e penso che la vita ti sorprenda sempre”.

“Ho imparato tutto da Pippo Baudo. Avevo vent’anni, lo osservavo e assorbivo ogni cosa, come una spugna“, ha raccontato commentando una clip in cui appariva alle spalle dello storico conduttore, adagiata su un tappeto volante.

Insomma, una lunga intervista nella quale Barbara d’Urso è apparsa in maniera nuova, diversa, con meno “faccette” e più cuore. Chissà, dunque, che presto il suo pubblico non possa ritrovarla in diretta in tv.

