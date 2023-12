Un Professore 2, Domenico Cuomo: “Sento un’evoluzione rispetto al coming out, ed è bellissimo”

2 min. di lettura

Già Cardiotrap in Mare Fuori nonché protagonista del sorprendente Mimì – Il principe delle tenebre di Brando De Sica, il lanciatissimo Domenico Cuomo è uno dei volti della 2a stagione di Un Professore, nei panni di Mimmo. Un ruolo che ha subito fatto breccia tra i fan della serie Rai, visto l’avvicinamento a Simone (Nicolas Maupas), andato in scena con l’ultimissima puntata e quell’accenno di bacio che ha mandato in tilt i social.

Intervistato da Claudia Rossi e Andrea Conti nel corso di FQLife, Cuomo ha parlato proprio dello sviluppo del suo personaggio e dell’importanza di rappresentare anche l’amore queer sul piccolo schermo.

“Sento un’evoluzione rispetto all’argomento tabù che in Italia prima ha fatto tanto male alle persone che non avevano la forza di fare coming out. Parlarne adesso, raccontare questa storia di due ragazzi che si amano, come per esempio due ragazzi omosessuali di una serie X, per me è una cosa fantastica. Vedere un fandom che in Un Professore ama l’ipotesi che io, Mimmo, possa amare Simone, oppure io Manuel possa amare Simone, quindi che la felicità di Simone che finalmente trova il suo principe azzurro, questa è una cosa bellissima, è la cosa più bella di tutte. Sono grato e onorato”.

Cuomo non ha potuto fare spoiler sul finale di stagione e sul famoso bacio tra il suo Mimmo e Simone (“Bisogna vedere Il Professore per capire“), confermando l’amicizia nata sul set tra Nicolas (qui da noi intervistato) e Damiano Gavino (qui da noi intervistato). Travolto dalla fama, Domenico ha confessato di non sentirsi troppo cambiato: “I miei valori, i miei obiettivi, non cambieranno mai. Ho la mia famiglia, le mie persone che ci saranno sempre. Sono la chiave per sconfiggere l’effimero. Grazie a loro questo problema non ce l’ho, mi ricordano tutti i giorni chi sono“.

Nel corso dell’intervista Cuomo ha definito i suoi 4 nonni dei veri “modelli” per lui, prima di descrivere la propria visione di felicità:

“È molto semplice, ho un grandissimo rapporto con gli animali e la natura. Il mio desiderio è quello di vivere la mia vita con semplicità cercando di riporre nella mia serenità delle cose non materiali e degli obiettivi che non sono verso il potere, l’effimero. Vorrei imparare un giorno, da essere umano e non da artista, a vivere di sussistenza, o almeno provarci. Studiare per cercare di riuscirci, vorrei comprare una grande terra, avere tanti animali, crescere con loro e con rispetto, riuscire a vivere di questo, di terra, animali e forse di famiglia se trovo la persona giusta“.

Domenico Cuomo ha 19 anni.

