Un Professore 2 parte bene battendo Zelig. Ecco che succederà nelle prossime due puntate

Sono finalmente andate in onda ieri su Rai1 le prime due puntate della seconda attesissima stagione di Un Professore, diretta da Alessandro Casale dopo la scomparsa di Alessandro d’Alatri. Basata sulla serie originale “Merlí” scritta da Héctor Lozano, e coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, Un Professore 2 è partita bene, con un 19,5% di share medio e 3,5 milioni di spettatori. L’episodio 1 è stato visto da 3.879.000 telespettatori, con il 18,98% di share, mentre l’episodio 2 ha attirato 3.248.000 telespettatori, con il 19,63% di share.

Le prime due puntate della prima stagione andate in onda esattamente due anni fa fecero rispettivamente 5.475.000 telespettatori con il 24,50% di share e 4.731.000 con lo share al 26,20%.

C’è da dire che queste prime due puntate della 2a stagione sono da due settimane disponibili su RaiPlay, con non pochi fan che avranno preferito vederle on line, aggirando così la messa in onda sulla tv generalista.

Alessandro Gassman (qui da noi intervistato), Damiano Gavino (qui da noi intervistato) e Nicolas Maupas (qui da noi intervistato) sono quindi subito ripartiti alla grande, vincendo la sfida Auditel del giovedì sera contro il resuscitato Zelig su Canale 5 (2.8 milioni di telespettatori e il 18.2% di share). Altri 10 episodi andranno in onda per 5 settimane su Rai1, e una 3a stagione a meno di clamorosi crolli già in pre-produzione.

In questa stagione due il professor Dante, venuta a galla la tragedia della perdita del figlio Jacopo, deve ricostruire un rapporto col figlio Simone, finalmente più sereno nel vivere la propria omosessualità, e provare a vivere un nuovo amore con Anita – madre del suo allievo Manuel. Tutto bene quel che finisce bene? Non proprio, perché́ il futuro riserva sempre sorprese. Se in classe Dante dovrà̀ far ricorso agli insegnamenti dei grandi filosofi per aiutare gli studenti con i problemi della loro età̀ turbolenta, nel privato l’amore con Anita verrà messo in crisi dal ritorno dell’ex moglie Floriana, con la quale Dante si troverà̀ a condividere un nuovo segreto, e dall’arrivo di Nicola, uomo legato al passato di Anita e Manuel.

Archiviate le prime due puntate giovedì prossimo ne andranno in onda altre due, di cui possiamo anticiparvi le sinossi ufficiale.

Episodio 3 – Heidegger: L’esistenza autentica

Floriana, Anita e Dante si ritrovano a vivere sotto lo stesso tetto e affrontare i disagi e gli imbarazzi di questa nuova situazione. Ispirata dalle parole di Dante, Viola accetta di iscriversi al liceo Leonardo Da Vinci. Simone viene convocato in presidenza e interrogato circa il ferimento di Ernesto: i suoi amici hanno testimoniato che poco prima i due avevano avuto uno scontro in palestra. In ospedale, dove era andato a trovare Ernesto, Dante incontra un’amica dottoressa con cui condivide i risultati delle analisi e che gli consiglia di fare una TAC.

Episodio 4 – Davide Hume: La Bellezza

Simone, che è stato sospeso per dieci giorni, confessa a Dante la verità sull’aggressione a Ernesto e il coinvolgimento di Mimmo. Tra Viola e Rayan inizia a sbocciare qualcosa di più di una semplice amicizia, ma a una festa la ragazza si ingelosisce e il giorno successivo decide di non tornare a scuola. Luna riceve dei messaggi anonimi espliciti da un ammiratore segreto. L’attrazione tra Manuel e Nina si fa sempre più forte e la ragazza gli fa un’importante confessione: ha una figlia che le è stata portata via dai servizi sociali e affidata a un’altra famiglia. La salute di Dante peggiora, costringendolo a ulteriori accertamenti. Il compagno di cella di Mimmo, Molosso, gli ordina di sbrigare una faccenda per lui fuori dal carcere. Nicola va a trovare Dante per chiedergli di convincere Viola a ritornare tra i banchi e fuori dalla scuola conosce casualmente Manuel. Un sospetto si fa strada in lui, così decide di affrontare Anita.