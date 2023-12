Omar Ayuso e i “complessi fisici” vissuti durante le scene di sesso in Elite

2 min. di lettura

25enne attore esploso grazie al ruolo di Omar Shanaa nella serie televisiva Elite, Omar Ayuso è presto diventato icona sexy tra gli attori spagnoli di nuova generazione. Gay dichiarato, Ayuso non si è mai tirato indietro dinanzi a nudità e scene di sesso presenti in sceneggiatura, concedendosi menage-a-trois in più stagioni di Elite (da Aaron Piper e Manu Rios a André Lamoglia e Fernando Lindez) senza dimenticare il film On the Go, ancora inedito in Italia.

Intervistato da Queerty, Omar ha parlato proprio delle tante, piccanti e complicate scene di sesso girate in “Élite”.

“Ci sono stati momenti in cui le scene di sesso erano più stressanti perché avevo complessi fisici, non mi piaceva il mio aspetto e non volevo essere visto in quel modo. E poi ci sono state altre volte in cui ho gestito la cosa nel migliore dei modi”.

Ayuso ha sottolineato come non sia mai stato “molto timido riguardo alla nudità e di solito non ho difficoltà nel girare queste scene. In generale, ho avuto la fortuna di avere un ottimo rapporto con gli altri attori con cui dovevo girarle. Sono scene tecniche e la troupe ci aiuta molto affinché ci si possa sentire a nostro agio. Inoltre, un coordinatore dell’intimità lavora con gli attori durante tutto il processo di prove, la costruzione delle scene e durante le riprese in modo che i limiti stabiliti da ciascun attore siano rispettati. Se tu come attore ti vergogni di dire di no a certe cose, lo diranno loro al posto tuo”.

Omar è attualmente su Prime Video con un’altra serie, Los Farad, ambientata nella Marbella degli anni ’80: Oskar sogna di aprire una palestra e, con l’aiuto di Sara Farad, finisce per introdursi nell’affascinante mondo della Costa del Sol con il suo jet set, le sue eccentricità e la sua geopolitica. Questo nuovo mondo gli si apre grazie ai Farad, una famiglia che gli offre un futuro, ma con il più inaspettato dei mestieri: il traffico di armi. Serie in otto episodi con Miguel Herrán (Money Heist) e Susana Abaitua (Patria) al fianco di Ayuso.

L’annunciata ottava stagione di Elite sarà ufficialmente l’ultima.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.