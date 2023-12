Paola & Chiara travolgono Sanremo Giovani con Solo Mai, avrebbero meritato la gara tra i BIG? VIDEO

2 min. di lettura

Siamo proprio così sicuri che Paola e Chiara non avrebbero meritato la gara di Sanremo 2024, senza doversi inventare dal nulla conduttrici del Prima Festival? Le mitologiche sorelle Iezzi hanno ieri presentato in anteprima Solo Mai, 3° inedito di questa nuova sfavillante era. Nel corso della finale di Sanremo Giovani sorprendentemente vinta da Clara, all’1 di notte Paola e Chiara sono comparse sul palco del Casinò di Sanremo per svegliare i telespettatori e terremotare i social.

Perché Solo Mai, in uscita venerdì in streaming, ha conquistato tutti al primissimo ascolto. Puro synth-pop anni 80s, un inno laico d’amore universale (“Sogno ancora di un domani, di amare fino in fondo io, dove saremo tutti uguali e non avremo più bisogno di avere un Dio“) che all’Ariston avrebbe potuto bissare l’inatteso successo dello scorso anno con Furore. Possibile che i 27 BIG in gara (ai quali si sono aggiunti ieri sera i 3 di Sanremo Giovani) abbiano tutti presentato canzoni superiori a questa meraviglia?

“Come si fa a smettere di ascoltare in loop SoloMai ? Chiedo..”, si è domandato Fra su X.

“Solo Mai non è solo un singolo, è un mantra. Pezzo stupendo, ricercato e allo stesso tempo melodico e ipnotico. #paolaechiara si riconfermano essere le eccellenti autrici che sono (anche se non ne avevamo dubbi)”, ha aggiunto Sara.

“Saremo tutti uguali e non avremo più bisogno di avere un dio. Grazie ragazze per esserci. per sempre”, ha cinguettato Elisa.

“La canzone più bella, struggente, ballabile e malinconica di Sanremo Giovani è Solo Mai di Paola e Chiara”, ha scritto Stefania. “Un boppone che meritava la gara”.

“Noi l’Eurovision ce lo mangiavamo, cazz*”, ha tuonato Adam.

Intenso, cristallino e di spietata sincerità, Solo Mai ci ricorda come la paura di restare soli non esista, mai, quando l’Amore alberga in noi. Un singolo che dal primissimo ascolto è già diventato un classico della discografia di Paola e Chiara, probabilmente al lavoro su un disco di inediti dopo il ritorno con Per sempre, contenente le loro hit più famose e i singoli Furore e Mare Caos.

Il PrimaFestival co-condotto da Paola e Chiara insieme a Mattia Stanga e Daniele Cabras inizierà prima del Festival, ovvero il 3 febbraio e andrà in onda fino al 10 febbraio. Ma le Iezzi Sisters, con un pezzo così, avrebbero meritato la gara.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.