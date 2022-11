Ben Platt sposa Noah Galvin, la dolce dichiarazione social

< 1 min. di lettura

Un anno fa rivelarono al mondo di essere una coppia, e ora hanno annunciato il fidanzamento ufficiale. Ben Platt, star a Broadway e volto di The Politician, ha chiesto la mano a Noah Galvin, 27enne visto al cinema in “La rivincita delle sfigate” e in tv con “The Good Doctor”.

“Ho detto sì e poi ho pianto per tipo 7 ore”, ha rivelato sui social Galvin, con delle tenere foto ad immortalare il dolcissimo evento. “Lui ha accettato“, ha commentato Platt, lo scorso anno visto al cinema con il poco riuscito adattamento di Dear Evan Hansen, opera teatrale che l’aveva portato a vincere un Tony Award nel 2016 come miglior attore.

Ben e Noah stanno insieme da circa 3 anni. “Noah ha una capacità davvero unica nell’aiutarmi ad essere presente esattamente dove mi trovo, e a rendere la vita che viviamo quotidianamente così meravigliosa da non voler stare a terra”, rivelò lo scorso anno.

Recentemente visto in The People We Hate at the Wedding, Ben ha già girato Theater Camp, sceneggiato proprio dal futuro marito Noah, mentre attualmente è sul set di Merrily We Roll Along, attesissimo nuovo film di Richard Linklater.

