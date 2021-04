Renèe Zellweger, 5 film da (ri)vedere per una stella da Oscar

3 minuti di lettura

Ci sarebbe molto da dire sulla vita di Renèe Zellweger. Non interessa focalizzare l’attenzione sui problemi con la chirurgia estetica che hanno adombrato la sua bellezza. C’è solo da sapere che è un’attrice piena di talento, capace di interpretare ruoli comici, drammatici (e smaccatamente friendly), e poi sa anche ballare e cantare. Dagli anni ’90 ad oggi ha preso parte a una lunga serie di film che hanno fatto brillare la sua stella. Prima di essere attrice è un’appassionata di ginnastica e la recitazione, da hobby nato in un club a liceo, diventa poi la sua unica ragione di vita.

Ha vinto due premi Oscar, uno nel 2004 e l’altro nel 2020. Si è sposata solo una volta, divorziando dal cantante Kenny Chensey pochi mesi dopo il matrimonio, ed ha avuto una relazione con Bradley Cooper. Nel giorno del suo 52esimo compleanno, che cade il 25 aprile, festeggiamo Renèe Zellweger con i suoi film più celebri. Ne abbiamo selezionati ben 5.

Il diario di Bridget Jones

Grazie alla commedia ispirata ai libri di Helen Fielding, Renèe Zellweger raggiunge la fama internazionale. Nel primo capitolo della serie, arrivato nelle sale nel 2001 a cui sono succeduti altri due capitoli, l’attrice interpreta una trentenne in sovrappeso, frustata e incredibilmente pasticciona, che è in cerca del vero amore. Invaghita di Daniel Cleaver (Hugh Grant), brillante donnaiolo, nel giorno di Capodanno conosce Mark Darcy (Colin Firth). Lui è un brillante avvocato divorzista che con i suoi modi altezzosi farà breccia nel cuore di Bridget. Una commedia brillante e sagace che riflette sul ruolo delle donne e sui rapporti di coppia.

Chicago









Vincitore di ben sei premi Oscar, tra cui Miglior film e Miglior attrice non protagonista, il film di Rob Marshall è un musical che è diventato leggenda. Renèe Zellweger divide lo schermo con Catherine Zeta-Jones e Richard Gere in un caleidoscopio di lustrini e paillettes. Interpreta Roxie Hart, una galeotta che sogna di poter diventare una stella della musica e calcare i teatri della città. Insieme a Velma, nonostante le difficoltà, Roxie cercherà di raggiungere lo stesso i suoi obbiettivi. Il film è ispirato a un musical che è andato in scena per la prima volta nel 1975 e a New York, fino al 2019, era ancora nei teatri di Broadway.

Ritorno a Cold Mountain

Romantico e strappalacrime. Una storia unica nel suo genere. Il film, ispirato a un romanzo di Charles Frazier, ha unito sotto lo stesso tetto Nicole Kidman, Renèe Zellweger e Jude Law, per una storia di amore e morte ambientata durante la guerra di secessione. La Zellweger ha interpretato il personaggio di Ruby Thewes, eccentrica vagabonda dal carattere ruvido e spigoloso. Proprio per questo ruolo si è aggiudicata il suo primo Oscar come Migliore attrice non protagonista.

Cinderella Man

Diretto da Ron Howard, il film del 2005 è ispirato alla storia vera di James J. Braddok, soprannominato – appunto- ‘Cinderella Man’. Renèe Zellweger ha interpretato Mae, la moglie del pugile, e ha diviso lo schermo con Russell Crowe. Girato a Toronto, il film non è stato accolto positivamente dalla critica e negli States non ha avuto un buon riscontro al botteghino. Resta comunque un’ottima prova di attrice per la diva lanciata da Bridget Jones.

Judy

Dopo un periodo di assenza dalle scene, Renèe Zellweger torna con stile sul grande schermo interpretando la mitica Judy Garland. In Judy, diretto da Ruper Goold e ispirato all’opera teatrale End of The Rainbow, il film ripercorre le fasi finali della carriera della celebre attrice ed ex bambina prodigio del cinema, raccontando la vita di Judy oppressa dall’alcol e dai fantasmi del passato. Un ruolo di tutto rispetto, interpretato da un’attrice all’apice della sua bravura. Con questo ruolo ha vinto il suo secondo (meritatissimo) Oscar.