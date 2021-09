Ben Platt confessa di essere felicemente fidanzato: “Amo davvero Noah Galvin”

2 minuti di lettura

A breve in sala con Dear Evan Hansen, il lanciatissimo e bravissimo Ben Platt, star a Broadway e volto di The Politician, ha rivelato di aver trovato l’amore. A due anni dal coming out, Platt ha confessato che fa coppia con il collega Noah Galvin, 27enne visto al cinema in “La rivincita delle sfigate”. Secondo quanto riportato da Out, i due farebbero coppia da un anno e mezzo.

Ben ha definito Noah “il partner che amo”, prima di rivelare come lo abbia aiutato a superare “paura e apprensione” che ha provato nel riprendere il ruolo da protagonista in Dear Evan Hansen nell’imminente musical cinematografico, dopo averlo già interpretato a teatro nel 2016, vicendo un Tony come miglior attore.

Noah ha una capacità davvero unica nell’aiutarmi ad essere presente esattamente dove mi trovo, e a rendere la vita che viviamo quotidianamente così meravigliosa da non voler stare a terra.

Platt, che ha fatto coming out nel 2019, ha poi precisato: “Sono sempre stato dichiarato. Chiunque abbia mai lavorato con me o mi conosce da più di cinque minuti sa benissimo chi sono. Posso essere completamente trasparente, aperto e orgoglioso della mia stranezza e godermela e parlarne e appoggiarmi ad essa senza sacrificare la mia capacità di essere un milione di altre cose“.

Caro Evan Hansen, diretto da Stephen Chbosky, regista di Noi siamo infinito e Wonder, racconta la storia di Evan Hansen, studente delle superiori che passa le giornate a scrivere lettere a sè stesso perché è solo e senza amici. La trama va poi incontro ad una svolta improvvisa quando un compagno di classe, Connor Murphy, muore suicida con una delle lettere di Hansen in tasca. I genitori di Murphy arrivano a credere che in realtà fosse un biglietto di suicidio indirizzato a Hansen e che i due fossero stati amici. Hansen cavalca il malinteso e inaspettatamente crea una relazione speciale con la famiglia di Murphy…

Al fianco di Platt nel film troveremo Julianne Moore, Amy Adams, Kaitlyn Dever, Danny Pino e Amandla Stenberg.