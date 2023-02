Ian McKellen è Mamma Oca a teatro

0:00 Ascolta l'articolo

83enne leggenda del cinema britannico, Ian McKellen sta attualmente riempendo i teatri del Regno Unito grazie a Mother Ghoose, commedia in cui l’indimenticabile Gandalf del Signore degli Anelli interpreta Caroline Goose, con camicia da notte frou-frou e borsetta in perfetto stile Thatcher, cantando, ballando, lanciando uova e regalando al pubblico doppi sensi.

Al suo fianco John Bishop, nei panni del marito, per una produzione Pantomimes, istituzione inglese che spesso adatta in chiave comica fiabe tradizionali per bambini come “Cenerentola”, presentando in scena almeno un personaggio in drag.

In questo caso, per l’appunto, un divertente e divertito McKellen. Scritto da Jonathan Harvey (“Coronation Street”) e diretto da Cal McCrystal (“Inside No. 9”), Mother Ghoose è stato nel West End per due mesi mentre ora è in tour nel Regno Unito per altri 4 mesi. McKellen, a dir poco infaticabile, cambia non pochi abiti di scena, dando forma ad una donna che vive insieme a suo marito in un grande magazzino Debenhams abbandonato, fino a quando un’oca che sforna uova d’oro provoca il caos, rendendoli ricchi. Ma c’è qualcosa che Mother Ghoose desidera più dei soldi: vuole essere anche giovane e bella. Chiara la morale: bellezza e ricchezza non possono portare la felicità.

Un ruolo inedito per Sir Ian, cresciuto a pane e Royal Shakespeare Company, qui in abiti femminili e al cospetto di una pantomima. “È una storia seria raccontata in modo comico. Riguarda il bene e il male, e ovviamente il bene trionfa sempre all’interno di una pantomima“, ha sottolineato il divo. “Utilizza ogni dispositivo che il teatro può offrire. C’è il canto, c’è la danza, c’è la rima, ci sono le battute, c’è il sentimento, c’è la partecipazione del pubblico, c’è un uomo vestito da donna, una donna vestita da oca. Tutto va in tilt, consentendo al pubblico di divertirsi. Questa è l’unica ragione per cui lo fai“.

Due volte nominato agli Oscar, Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico e Cavaliere delle Arti dell’Impero Britannico, vincitore di un Golden Globe, un Tony Awards, sette Laurence Olivier Award e tre Drama Desk Awards, McKellen è dicharatamente omosessuale dal 1988. Da allora è diventato fiero attivista LGBTQI+.

