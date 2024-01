Paul Mescal dice sì agli attori etero in ruoli gay (ad una condizione)

2 min. di lettura

Ne abbiamo parlato allo sfinimento, ma la domanda ritorna: attori etero per ruoli gay?

Dopo Stanley Tucci, Taron Egerton, Ian McKellen, e Rupert Everett, a dire la sua stavolta è Paul Mescal, l’attore più amato del momento, sex symbol del 2023 alla stregua di Jacob Elordi, che nei ruoli gay sembra sentirsi parecchio a suo agio: dall’acclamatissimo All Of Us Strangers (da noi Estranei, in arrivo in sala a Febbraio – qui la nostra recensione in anteprima) dove si innamora di Andrew Scott, a The History Of Sound insieme a Josh O’Connor di cui sono appena iniziate le riprese.

Alla fatidica domanda, Mescal risponde: sì, gli attori etero secondo lui possono farlo, ma ad una specifica condizione: “Dipende chi è in controllo della storia” ha detto al Sunday Times. Il problema di tante performance queer, secondo Mescal, è che registi e attori non avevano piena consapevolezza di cosa stavano facendo, trattando la tematica senza ‘tatto’. “Non penso che il nostro film appartenga a questa conversazione” dice parlando di All Of Us Strangers.

Difatti, il film nasce dalla penna di Haigh, regista queer ben noto per il cult del 2011,Weekend, e la serie Looking, e vede protagonista Scott, attore dichiaratamente gay (che però ha specificato non si dovrebbe dire). Il discorso di Mescal ci dice che non conta tanto con chi quell’attore va a letto nel privato, ma lo sguardo e la prospettiva di chi sceglie di raccontare quella storia con la sensibilità che merita.

Nonostante le speculazioni sulla sua sessualità, ad oggi Mescal è sempre stato pubblicamente con donne. Ma insieme a Scott la chimica sul set è stata immediata: secondo Mescal le scene di sesso al cinema, nel migliore dei casi, hanno un potere salvifico. In All Of Us Strangers sono solo il veicolo che permette al protagonista, Adam, per ri-esplorare la propria sessualità insieme alla capacità di connettersi ad un altro essere umano.

“È estremamente importante” dice Mescal, parlando del sesso sullo schermo “Se le rimuoviamo per far sentire le persone più giovani tranquille, sarebbe un disservizio a chiunque. Il sesso è part importante della vita, è una forma di comunicazione”.

Durante le scorse vacanze di Natale, Mescal è diventato di nuovo virale sul web in seguito alle dichiarazioni di alcune donne su TikTok, su tutte quella che dopo una nottata insieme l’attore avrebbe abitudine di fare una passeggiata al parco insieme e all’improvviso scappare via a gambe levate. Nonostante nessuno ne abbia la certezza, i social sono stati sommersi da meme dedicati alle ‘fughe’ di Mescal.

Al Sunday Times, Mescal risponde: “Se qualcunə vuole essere stronzə e dichiara di essere uscito con me, riflette male su di loro – non su di me”.

