Il Cuore sul Lago, la favola con due cigni neri innamorati vittime di omofobia

Rosario Balestrieri, naturalista e presidente di Ardea, è l’autore de “Il Cuore sul Lago“, favola che s’ispira all’omogenitorialità in natura: un comportamento riscontrabile in più specie animali. Famosissima è quella dei Pinguini, in cui spesso sono due maschi ad allevare la prole, e quella degli Albatros, in cui invece sono molto diffuse coppie di femmine che si prendono cura dei piccoli.

“Il Cuore sul Lago” è una favola ambientata in Australia, dove tra canguri e coccodrilli spicca una specie omogenitoriale meno famosa: il Cigno Nero. Attraverso le vicende di una coppia di cigni neri, che si troverà a difendere la propria famiglia dalle insidie più disparate (dalle fauci dei coccodrilli, alle dicerie pronunciate dalle lingue velenose) si trattano temi come l’amore, il rispetto, l’adozione e il riconoscimento delle coppie di fatto, con estrema delicatezza e sensibilità. Il libro si divide in due parti. Dopo la favola c’è infatti un ampio approfondimento scientifico divulgativo sulle tematiche dell’omosessualità in natura e delle adozioni sia all’interno della stessa specie, sia tra specie diverse, con un’ampia bibliografia scientifica di riferimento.

“Il Cuore sul Lago”, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Veterinaria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e patrocinato dall’Assessorato delle Pari Opportunità del Comune di Napoli e dal Centro d’Ateneo dei Servizi per l’Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti della Federico II, è una favola adatta ai bambini, dai 8 agli 80 anni, che si può scaricare gratuitamente cliccando qui.

L’associazione Ardea è composta da un gruppo di professionisti che operano nell’ambito della Conservazione, della gestione del patrimonio Naturale e Culturale e della Divulgazione Naturalistica, che hanno unito le loro singole competenze e professionalità per uno sforzo congiunto e sinergico teso a raggiungere l’obiettivo di conoscere e conservare il territorio e i suoi equilibri.