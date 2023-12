Sanremo 2024, ecco gli esclusi eccellenti. Da Bravi ad Arisa passando per Alexia, Lauro, Pravo e Bella

2 min. di lettura

Oltre 500 brani, con circa 400 cantanti. Per il suo 5° e ultimo Festival di Sanremo Amadeus è stato letteralmente sommerso dalle proposte. A rivelarlo lo stesso direttore artistico, che anche per questo motivo all’ultimo secondo disponibile ha modificato il regolamento aumentando i concorrenti in gara. Non più 26 bensì 30, tre dei quali in arrivo da Sanremo Giovani. Un parterre di nomi in grado di abbracciare più generazioni e soprattutto generi musicali, con Mahmood pronto a fare la storia con un eventuale e clamoroso terzo trionfo in pochissimi anni.

Ma quali sono i grandi esclusi di questo Festival? Alcuni l’hanno rivelato, pubblicando il proprio dispiacere social per la mancata promozione. Michele Bravi è apparso particolarmente affranto, dal divano di casa, a due anni dall’ultima sua partecipazione con “Inverno dei fiori”, brano classificatosi decimo. Arisa, ultima vincitrice donna nel 2014, ha sperato fino all’ultimo di riuscire ad entrare in gara, per poi arrivare alla sua 3a esclusione consecutiva. Nel 2021 la sua ultima partecipazione con Potevi fare di più, classificatasi decima. I Jalisse, vittoriosi nel 1997 con Fiumi di Parole, sono arrivati al 27esimo rifiuto consecutivo.

Anche Francesco Gabbani, nel 2016 vincitore con Occidentali’s Karma e nel 2020 secondo con Viceversa, aveva presentato un proprio pezzo, così come non saranno al Festival Al Bano, Alan Sorrenti con i Calibro 35 e Marcella Bella, che sta spopolando sul web con il suo ultimo singolo Tacchi a Spillo. Secondo quanto riportato dal FattoQuotidiano è saltata anche l’undicesima partecipazione di Patty Pravo, per 4 volte vincitrice del Premio della Critica, così come i ritorni di Ermal Meta e Fabrizio Moro, vincitori in coppia nel 2018. Niente da fare anche per gli Zero Assoluto, che puntavano a ripetere l’exploit di Paola e Chiara del 2023 come ‘carta revival’ di inizio anni ‘2000, così non ce l’hanno fatta Alexia, esattamente 20 anni fa vincitrice con il brano Per dire di no, e Malika Ayane, arrivata quindicesima nel 2021 con la canzone Ti piaci così. Fuori dai big anche Bresh, astro nascente del rap italiano.

Secondo quanto riportato da All Music Italia, avevano presentato un brano anche i Subsonica, nel 2000 undicesimi al Festival con Tutti i miei Sbagli, così come lo strano trio Cristiano Malgioglio – Ditonellapiaga – Rovazzi. Fuori anche Fausto Leali, Michele Zarrillo, La Crus, Piotta, Gianmaria, Paolo Vallesi, Morgan e Bugo (ma separati!), Max Gazzè, Aka7even, Enrico Nigiotti, Mietta, Le Deva, Gaia, Elettra Lamborghini, Irene Grandi, Lina Sastri, Bianca Atzei con Tormento, Tropico, Matteo Paolillo di Mare Fuori, Matteo Bocelli, Alvaro Soler, Achille Lauro e Giusy Ferreri.

A co-condurre Sanremo 2024 saranno Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Rosario Fiorello.

Il 19 dicembre, in diretta su Rai1, scopriremo gli ultimi 3 cantanti che parteciperanno al Festival, ovvero i tre vincitori di Sanremo Giovani. A caccia di un pass Clara con “Boulevard”, Vale LP con “Stronza”, Bnkr44 con “Effetti speciali”, Fellow con “Alieno”, Jacopo Sol con “Cose che non sai”, GrenBaud con “Mama”, Nausica con “Favole”, Lor3n con “Fiore D’inverno”, Omini con “Mare Forza 9oi”, Tancredi con “Perle”, Santi Francesi con “Occhi tristi” e Dipinto con “Criminali”.

Sanremo 2024 inizierà tra due mesi esatti, il 6 febbraio 2024.