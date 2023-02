Il primo Piacenza Pride il 27 maggio

0:00 Ascolta l'articolo < 1 min. di lettura Scuro Chiaro

Ogni anno l’Onda Pride coinvolge numerose città italiane e, ogni anno, porta sempre con sé qualche novità. Ad aggiungersi alla lista delle città in cui si terranno le parate del Pride, quest’anno c’è anche Piacenza. La città si prepara a celebrare il suo primo Pride e non potremmo essere più contentə per la comunità LGBTQIA+ locale.

Giocando un po’ in anticipo sui temi, il Piacenza Pride si terrà il 27 maggio. Organizzato dai volontari di Arcigay Piacenza, il Pride e le sue celebrazioni arrivano finalmente anche nella città romagnola. Un evento che mancava da anni e che nessuno ora riuscirà più a fermare. Per l’occasione, il Piacenza Pride ha individuato anche una tenerissima e adorabile mascotte: unə lupacchiottə, con un riferimento alla Lupa Capitolina che è il simbolo della città di Piacenza, in qualità di rappresentante del primo Pride della città.

Sono sempre di più, infatti, le realtà, soprattutto di provincia, che chiedono a gran voce dei festeggiamenti per il mese del Pride. E, fortunatamente, le cose si stanno muovendo. Arcigay Piacenza è già in corsa verso il 27 maggio e la città è pronta a mostrare tutti i suoi colori. Come ricorda l’annuncio, poi, al Piacenza Pride “tutt* sono benvenut*”.

