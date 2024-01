Liguria Pride 2024: a Genova l’8 giugno

3 min. di lettura

La nona edizione della parata annuale del Liguria Pride, in programma per sabato 8 giugno, vedrà le persone marciare per le strade di Genova, celebrando la comunità LGBTQIA+ e lottando per i diritti di tuttɜ. Quest’anno l’evento sembra promettere una “tempesta queer” che travolgerà la città, secondo le parole della commissione organizzatrice del Pride.

Il Coordinamento Liguria Rainbow, che opera attivamente tutto l’anno sul territorio, ha sottolineato che questo evento fa parte della “Grande Stagione dei Diritti“, un insieme di appuntamenti che culmineranno nel Pride di giugno: come annunciato sui profili social di Liguria Pride, il Village prenderà il via sabato 1 giugno per concludersi con la grande parata il sabato 8 giugno lungo le strade della città di Genova, un appuntamento ormai tradizionale che si svolge ogni anno il secondo sabato di giugno.

I Giardini Luzzati, situati nel cuore del centro storico di Genova, ospiteranno il Village, che offrirà una varietà di eventi culturali, educativi e di intrattenimento. L’attenzione sarà rivolta non solo aɜ adulti, ma anche aɜ bambinɜ, con una programmazione speciale denominata “Village KIDS”. Il Village promette di essere “UNA BOMBA” di divertimento e apprendimento.

Il Coordinamento Liguria Rainbow invita tuttɜ a rimanere sintonizzatɜ sui profili social del Liguria Pride per aggiornamenti e dettagli sugli eventi, comprese informazioni essenziali sulla parata dell’8 giugno come i punti di ritrovo e arrivo della parata.

Il Coordinamento Liguria Rainbow: un faro per la comunità LGBTQIA+ ligure

Fondato nel 2014, il Coordinamento Liguria Rainbow si è affermato come un attore chiave nella lotta per i diritti civili e l’inclusione sociale in Liguria. Nato come una rete che unisce associazioni, gruppi, collettivi e singoli individui, questo coordinamento si pone l’obiettivo di affrontare questioni cruciali come il sessismo, l’omofobia, la transfobia e ogni altra forma di violenza e discriminazione, riconoscendo che queste problematiche affliggono l’intera società e affondano le loro radici nella cultura patriarcale e in un sistema di valori gerarchico.

Il Coordinamento crede fermamente che la conoscenza e l’accettazione delle differenze siano essenziali per superare le paure che alimentano la discriminazione e la violenza contro le donne, le persone LGBTQIA+ e tuttɜ coloro che non aderiscono agli standard convenzionali. La sua missione è quella di organizzare eventi che promuovano una cultura di accoglienza e rispetto.

Dal 2015 il Coordinamento Liguria Rainbow ha dato vita al Liguria Pride, un evento annuale che si è consolidato come un punto di riferimento per la sensibilizzazione contro ogni forma di discriminazione di genere, di identità di genere e di orientamento sessuale. Nel corso degli anni, il Coordinamento è cresciuto e si è confrontato con una crescente complessità di temi, adottando una prospettiva queer per esaminare il mondo e le relazioni sociali, intime e politiche.

Nel 2021, il Coordinamento ha trasferito la sua sede nel RainbowLAB, situato in vico Gibello, nel cuore di Genova. Questo spazio è diventato un luogo di incontro e di sviluppo per nuovi progetti, molti dei quali hanno acquisito una propria identità con eventi regolari e pagine social dedicate.

Tra i progetti più significativi troviamo:

ZenaTrans : Uno spazio di ascolto e consulenza per accompagnare le persone trans* (binarie e non binarie) nel loro percorso, offrendo supporto medico, legale e psicologico. ZenaTrans mira a essere un punto di riferimento per le persone trans* e un centro di formazione per sensibilizzare la comunità sulle tematiche transgender.

Volpi a Sei Code : Un gruppo ludico specializzato in giochi di ruolo, giochi da tavolo e fumetti. Questo spazio offre un ambiente sicuro e inclusivo, attento ai bisogni di chi lo frequenta e ai messaggi trasmessi dai vari giochi.

Corpi Liberi : Un gruppo di parola e laboratorio che pone al centro il tema della corporeità. Attraverso la discussione e l’esperienza pratica, Corpi Liberi cerca di liberare i partecipanti dalle aspettative esterne e interiorizzate, promuovendo la consapevolezza del corpo, la respirazione e la comprensione dello spazio e dei propri limiti.

Il Coordinamento Liguria Rainbow si conferma quindi non solo un promotore di eventi di alto profilo come il Liguria Pride, ma anche un attore attivo nell’educazione e nel sostegno quotidiano, lavorando instancabilmente per un cambiamento positivo nella società.

