In the Shadow of the Mountain, Selena Gomez sarà l’alpinista lesbica Silvia Vásquez-Lavado al cinema

Già vista al cinema in qualità di attrice grazie a Un Giorno Di Pioggia A New York di Woody Allen, Selena Gomez è pronta a tornare sul set per un impegno decisamente più gravoso, ovvero il biopic di Silvia Vásquez-Lavado, oggi 46enne esploratrice e alpinista peruviana. Nell’estate del 2018, Silvia divenne la prima donna apertamente lesbica a completare i Seven Summits, scalando le montagne più alte in ogni continente dalle liste Messner e Bass. Compreso, ovviamente, l’Everest, scalato nel 2016.

In the Shadow of the Mountain il titolo della pellicola, che porterà in sala la leggenda Vásquez-Lavado, da piccola sopravvissuta ad abusi sessuali. Nel 2014 Silvia ha fondato Courageous Girls, organizzazione senza scopo di lucro che aiuta i sopravvissuti ad abusi sessuali e traffico di esseri umani a trovare la propria forza interiore, lavorando sulla loro forza fisica attraverso spedizioni alpinistiche.

Il film, basato sull’omonimo libro di memorie di Vásquez-Lavado in uscita nel 2022, è stato scritto e sarà diretto da Elgin James, con la vincitrice agli Oscar Donna Gigliotti (Shakespeare in Love, Silver Linings Playbook, Hidden Figures) alla produzione. Una storia di resilienza, coraggio, avventura e umanità, che vedrà la Gomez alla prova recitativa della vita.

“Sono più che onorata di raccontare la tua storia. Sei per me una fonte di totale ispirazione“, ha scritto Selena sui social di Silvia, che si era detta “onorata e commossa per l’audace, talentuosa e brillante” scelta della Gomez.