Quell’amore chiamato Ischia: dopo la frana, l’omaggio di Rai Italia con “IschitiAmo”

Arriva in tv il progetto televisivo “IschiTiamo”, che accende un faro di attenzione e promozione turistica e culturale per l’isola di Ischia, a pochi mesi dalla terribile alluvione che lo scorso 26 Novembre 2022 causò la frana di Casamicciola, costata la vita a 12 vittime e portatrice di una grave ferita geologica a quel magnifico territorio che è la più grande delle isole campane.

In collaborazione con Rai Campania e con l’ausilio della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli, il progetto ‘ischitiAmo’ sarà all’interno di ‘Casa Italia’, in onda su Rai Italia, canale generalista per gli italiani all’estero che promuove la nostra lingua e la nostra cultura in tutto il mondo (è visibile da oltre 120 milioni di persone attraverso piattaforme satellitari, cavo, Iptv e Ott.).

I territori raccontati da “IschiTiamo saranno quelli di Barano, Casamicciola, Forio d’Ischia, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana. Ogni giorno, dal 17 al 21 aprile, una puntata dentro Casa Italia (visibile anche su RaiPlay) promuoverà, grazie all’aiuto dei sindaci di ogni comune, la bellezza del territorio, la sua cultura, i paesaggi e i personaggi, tra emigranti ed emigrati tornati alle origini. Dall’Argentina al Brasile, passando per Los Angeles e New York negli USA, e poi l’Europa, Pechino fino a Sydney: Ischia sarà per una settimana intera la ‘meta delle mete’, grazie al grande amore che “gli Italiani all’estero” sempre riservano ai contenuti che omaggiano il fascino del nostro paese.

Rai Italia trasmette il meglio dei programmi delle reti generaliste Rai, insieme alle produzioni originali dedicate all’estero, per un totale di 8760 ore l’anno. Rai Italia trasmette i telegiornali Rai in diretta, la grande fiction, gli show serali e i talk di attualità, in contemporanea con la messa in onda italiana. E poi ancora approfondimenti e inchieste giornalistiche e i grandi eventi musicali in diretta. La programmazione originale prevede circa 1200 ore di produzioni per l’estero.

