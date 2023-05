Isola dei Famosi 2023, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si ritirano: svelato il motivo

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Quando lo Spirito dell’Isola dei Famosi chiama sono pochi i VIP a rifiutare il suo invito eppure ogni anno, come un orologio svizzero, a poche settimane dall’inizio del programma ci ritroviamo ad assistere alle solite tarantelle che tendono a trovare l’epilogo con il ritiro di uno, due, o nei peggiori dei casi anche tre o quattro di loro.

È questo il caso dell’attuale edizione dove in soli venti giorni abbiamo assistito prima alla dipartita dell’ex Miss Mondo Italia Claudia Motta per via di un infortunio, poi del conduttore Marco Predolin, e infine (per il momento) della coppia composta da Alessandro Cecchi Paone e dal fidanzato Simone Antolini.

Nel tardo pomeriggio di oggi (giovedì 11 maggio 2023), infatti, la produzione del reality show in onda su Canale 5 ha annunciato tramite i propri profili social la decisione dell’opinionista di abbandonare l’Honduras per restare accanto al suo compagno che è stato costretto a ritirarsi dal gioco per via di un problema di salute.

Nelle scorse ore, infatti, il giovane aveva abbandonato la spiaggia di Playa Tosta a seguito di uno svenimento che aveva destato preoccupazione non solo su Cecchi Paone ma anche su tutti gli altri naufraghi che in occasione della quarta puntata lo avevano incoraggiato a rimettersi al più presto. Così, però, non è stato e il naufrago è stato costretto ad abbandonare il gioco.

Isola dei Famosi 2023: l’annuncio ufficiale

A nulla è servito, dunque, l’incoraggiamento di Ilary Blasi, Vladimir Luxuria (che amava molto questa coppia, come dichiarato in un’intervista rilasciata recentemente proprio a noi di Gay.it) e Enrico Papi: Alessandro Cecchi Paone ha deciso di seguire il suo cuore e di rimanere accanto al suo Simone in questo momento di difficoltà.

D’altronde, l’opinionista e volto noto della tv già in occasione della quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2023 si era schierato contro la produzione del reality per la decisione di eliminare la Tribù degli Accoppiados, con la conseguente separazione dei due fidanzati.

“Senza Simone non vado avanti. Abbiamo iniziato insieme e vogliamo finire insieme“, erano state le sue parole.

Si chiude così un capitolo importante all’Isola dei Famosi 2023 ovvero quello nel quale si era cercato di raccontare l’amore da una nuova prospettiva, con al centro una coppia apertamente omosessuale composta da due uomini con una netta differenza d’età. Peccato perché la loro storia avrebbe potuto aprire le porte ad un nuovo racconto televisivo dell’amore. Speriamo possa esserci modo di recuperare!

Al momento non ci resta che augurare una buona guarigione a Simone.

