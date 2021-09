Jake Gyllenhaal: “Con Brokeback Mountain rompemmo lo stigma degli attori etero che interpretano ruoli gay”

2 minuti di lettura

Jake Gyllenhaal è intervenuto nel dibattito su chi dovrebbe interpretare ruoli queer al cinema e in TV, dicendo che “persone con esperienze diverse dovrebbero interpretare più ruoli“. Il divo di Brokeback Mountain ha poi parlato dello stigma che ha dovuto affrontare dopo aver accettato la parte nel film del 2005 di Ang Lee, Leone d’Oro a Venezia e 3 volte premio Oscar. Gyllenhaal ed Heath Ledger dissero sì al ruolo dopo un’infinità di rifiuti.

Il Sunday Times ha domandato a Gyllenhaal se a suo dire ci sarebbe stata una “reazione diversa” se attori eterosessuali fossero stati scelti oggi per interpretare Brokeback Mountain: “Non lo so. Forse?“, ha replicato Jake. “Parte di quella narrazione è che eravamo due ragazzi eterosessuali che interpretavano questi ruoli. C’era uno stigma nel recitare una parte del genere, sai, perché avresti dovuto farlo? E penso che fosse molto importante per entrambi rompere questo stigma“.

Tutto questo, ha sottolineato Gyllenhaal, ha aperto la strada ad un dibattito: “Tutti dovrebbero poter svolgere più ruoli, che non dovrebbero essere limitati a un piccolo gruppo di persone”. “La reazione della maggior parte della comunità gay, quando uscì il film, fu buona. Ricevemmo questo travolgente senso di apertura, di amore e gratitudine.”

L’attore, che venne nominato agli Oscar per la sua interpretazione in Brokeback Mountain, si è infine detto molto orgoglioso per aver interpretare il ruolo di Jack Twist. Costato appena 14 milioni di dollari, il film di Ang Lee ne incassò 178,062,759 in tutto il mondo. Mai una pellicola a tematica LGBT aveva raccolto tanto, mai un film con due personaggi gay protagonisti era diventato ‘mainstream’. Non a caso “I segreti di Brokeback Mountain” ha cambiato la percezione di Hollywood nei confronti del cinema LGBT, con una produzione a lungo evitata da celebri divi e non pochi registi costretti ad abbandonare il progetto. C’è stato un prima e c’è stato un dopo, e da quel dicembre del 2005 nulla è stato come prima grazie al capolavoro di Lee, trainato da due attori straordinari che dopo decine di rifiuti accettarono il rischioso titolo: l’indimenticato Heath Ledger, deceduto nel 2008, e per l’appunto Jake Gyllenhaal, affiancati da Michelle Williams e Anne Hathaway.