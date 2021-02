I baci gay più belli della storia del cinema

Baci gay al cinema

Il bacio gay al cinema è stato sin da sempre sottorappresentato rispetto a quello tra un uomo ed una donna. Tuttavia, la storia del bacio omosessuale nelle pellicole è lunga tanto quanto quella del cinema stesso.

Chiaramente gli intenti dei registi dell’epoca non erano quelli attuali. Si giocava soprattutto sull’allusione. Ricordiamo, infatti, che il Codice Hays (una serie di linee guida morali che per molti decenni ha limitato la produzione del cinema hollywoodiano) stabiliva che un comportamento apertamente omosessuale poteva riflettersi, sullo schermo come nella vita reale, “solo nella penombra di un mondo a parte”.

Per poter assistere al primo vero bacio gay si è dovuto attendere fino agli anni Settanta. Da allora la realizzazione di scene che mostrano momenti di intimità tra due uomini sono state tantissime, anche se spesso in contesti intrisi di stereotipi, pregiudizi, ridicolizzazione.

È grazie più che altro al New Queer Cinema degli ultimi 30 anni che il bacio gay è stato calato in contesti aventi come obiettivo la rappresentazione dell’omosessualità senza alcun tipo di tabù, di censura, cercando soprattutto di dare di essa un’immagine positiva.

In questo articolo abbiamo selezionato i baci che secondo noi sono i più belli e dolci della storia del cinema, presenti in film italiani e stranieri che ci hanno commosso e che riguarderemmo molte altre volte.

Clicca su Avanti per scoprire quali sono.