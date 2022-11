Strange World, Jake Gyllenhaal e il 1° personaggio gay in un cartoon Disney: “Come dovrebbe essere ogni film”

2 min. di lettura

È uscito tanto nei cinema d’America quanto in quelli d’Italia Strange World, nuovo classico animato Disney che ha infranto un muro rimasto intatto per 100 anni di storia, includendo il suo primo personaggio dichiaratamente gay.

Jake Gyllenhaal, indimenticabile Jack Twist in Brokeback Mountain, presta la propria voce a Searcher Clade, papà che con assoluta normalità consiglia in amore suo figlio Ethan Clade, perdutamente cotto di un compagno di scuola. In un’intervista con Variety, Gyllenhaal ha elogiato la regia del film per aver tentato di “normalizzare il normale“.

Durante la prima mondiale della pellicola, Jake ha aggiunto: “È solo quello che è, ed è così che siamo. Per me, questo è il nostro mondo. Questo è quello che c’è di bello in Strange World, me l’hanno detto subito e ho pensato, “è così bello, è esattamente come dovrebbe essere ogni film”.

Strange World ha deluso al debutto americano, con 18,855,156 dollari incassati in 5 giorni, dopo esserne costati 10 volte tanto. La stessa critica è rimasta apparentemente spiazzata, con recensioni che andavano dall’elogio allo sconcerto.

Il LA Times ha definito il film “vibrante, strano” e “visivamente sbalorditivo” elogiando il suo bellissimo “mondo sotterraneo” e le “oscillazioni tematiche”.

Quasi tutti hanno però elogiato la rappresentazione del film dei suoi personaggi LGBTQ +, tesa a “normalizzare l’amore in un modo che la maggior parte dei film non fa“. Questo perché non ci sono coming out, in Strange World. Ethan è attratto da un compagno di scuola e non ha timore a rivelarlo. Ai suoi amici, a suo padre, sua madre, suo nonno, e nessuno di loro esplicita stupore. È semplicemente la normalità.

Parlando del personaggio queer Ethan, il regista Don Hall ha dichiarato: “La sua omosessualità è una parte di lui. È anche audace e selvaggiamente empatico, motivo per cui diventa una specie di ambientalista nel nostro film“.

Gabrielle Union, che interpreta sua madre Meridian Clade, ha sottolineato come il film ritragga una famiglia “che è incredibilmente favorevole all’identità del proprio bambino”.

