Javicia Leslie è la nuova Batwoman: “orgogliosamente black e bisessuale”

Persa per strada Ruby Rose, che ha clamorosamente abbandonato la parte settimane fa, The CW ha annunciato la nuova Batwoman. Si tratta di Javicia Leslie, 33enne tedesco-americana ai più sconosciuta, che sui social ha così celebrato il lieto evento.

Sono estremamente orgogliosa di essere la prima attrice nera ad interpretare l’iconico ruolo di Batwoman in televisione, e in quanto donna bisessuale sono onorata di unirmi a questo fantastico show, che è stato un grande apripista per la comunità LGBTQ+.

Anche Ruby Rose, che non ha davvero mai motivato in tutto e per tutto il suo addio allo show, ha voluto complimentarsi con la Leslie.

Oh mio dio! Questa cosa è fantastica! Sono così contenta che Batwoman sarà interpretata da un’attrice nera. Voglio congratularmi con Javicia Leslie che da ora indosserà il bat-mantello. Farai questo percorso con un fantastico cast ed una squadra di lavoro meravigliosa. Non vedo l’ora di vedere la seconda stagione. Sarai grandiosa!

20 gli episodi della prima stagione di Batwoman, in Italia trasmessa dal 24 marzo 2020 su Premium Action. Lesbica dichiarata, Kate Kane aka Batwoman è la cugina di Bruce Wayne, scomparso da Gotham City.