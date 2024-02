Joker 2 sarà un musical o no? Budget da 200 milioni e cachet da 12 milioni per Lady Gaga

3 min. di lettura

Tra poco più di un mese uscirà il primo, attesissimo trailer di Joker: Folie à Deux, sequel del film Leone d’Oro nel 2019, con Todd Phillips di nuovo alla regia e in cabina di sceneggiatura. Il film originale, che come rivelato dal direttore Alberto Barbera finì in Concorso al Lido per puro caso, sorprese tutti, critica, cinefili e Warner in testa, con oltre 1 miliardo di dollari incassato in tutto il mondo, due Golden Globe e due Premi Oscar vinti su ben undici candidature. Costato 60 milioni, quel film avrà ora un sequel che è costato più del triplo.

Secondo quanto riportato oggi da Variety, il budget di Joker: Folie à Deux sarebbe schizzato a 200 milioni di dollari. Una cifra enorme, superiore addirittura ai 190 milioni spesi per girare il mastodontico Dune Parte 2.

Le fonti sostengono che Joaquin Phoenix avrebbe strappato un assegno da 20 milioni di dollari per ritrovare gli abiti di Arthur Fleck, dopo i 4 e mezzo intascati per girare il primo, mentre Lady Gaga, qui nei panni di Harley Quinn, avrebbe incassato circa 12 milioni di dollari. Facile immaginare che entrambi gli attori abbiano chiesto e ottenuto una percentuale sugli utili netti, come fatto da Phillips nel 2019, arrivato a fine corsa a circa 100 milioni di dollari guadagnati. Inizialmente presentato come un “musical”, Joker 2 è stato ora ‘ridimensionato’, anche perché molto probabilmente da un punto di vista puramente commerciale sarebbe preferibile raccontarlo come “altro”. La stessa Warner avrebbe perso una cinquantina di milioni di dollari con il nuovo adattamento de Il Colore Viola.

Nel corso di una masterclass il direttore della fotografia Lawrence Sher ha affrontato di petto l’argomento, spiazzando. “C’è della musica. Non è un musical vero e proprio, per così dire. Ma c’è molta musica dentro, tutto qui. La musica fa parte del film e dei personaggi, ma non so se lo definirei un film musical. Comunque, c’era molta musica anche nel primo capitolo“.

Cosa abbia voluto dire Sher non è chiaro. Nel dubbio Lady Gaga è da mesi al lavoro in studio di registrazione. Si parla di almeno due brani inediti realizzati per il film. Vinto l’Oscar con Shallow, canzone portante di A Star is Born, e sfiorata la statuetta con Hold My Hand, canzone principale di Top Gun 2, la popstar punta al bis, se non addirittura al tris, sognando quel riconoscimento recitativo solo sfiorato nel 2019, quando venne candidata come miglior attrice grazie al film diretto da Bradley Cooper.

Joker: Folie à Deux, la cui trama è ancora avvolta nel totale mistero, uscirà il 4 ottobre nei cinema d’America, con più che probabile ritorno alla Mostra del Cinema di Venezia che prenderà vita il 28 agosto.

